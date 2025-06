Wkrótce mogą podbić Hollywood. Młodzi twórcy zaprezentują się w Koszalinie

Nie musisz lecieć do Dubaju. Nad Bałtykiem czeka na ciebie coś równie luksusowego!

Choć oficjalna inauguracja festiwalu nastąpi wieczorem, już od poniedziałkowego poranka widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze filmy konkursowe. Projekcje zaplanowano zarówno w kinie Kryterium CK105, jak i w sali kinowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – i potrwają przez cały festiwalowy tydzień.

W tym roku o prestiżową statuetkę Wielkiego Jantara ubiegać się będzie aż 26 filmów: 14 w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz 12 w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych. Wśród tytułów fabularnych znalazły się m.in.:

„Innego końca nie będzie” – reż. Monika Majorek

„Intersection” – reż. Adam Nowak

„Lany poniedziałek” – reż. Justyna Mytnik

„Pod szarym niebem” – reż. Mara Tamkovich

„Prześwit” – reż. Magdalena Ewa Pięta

„Rzeczy niezbędne” – reż. Kamila Tarabura

a także: „Smok Diplodok”, „Skrzyżowanie”, „To nie mój film”, „Wróbel”, „Wujek Foliarz”, „Zgred”, „Życie dla początkujących”, „Utrata równowagi”

Oceny najlepszych debiutów dokona jury złożone z pięciu ekspertów, którym przewodniczyć będzie uznana reżyserka i scenarzystka Olga Chajdas.

W sekcji dokumentalnej zaprezentowane zostaną premiery „Chłopiec, który biegnie” (reż. Natalia Siwicka) oraz „Drugi człowiek” (reż. Krzysztof Kudelski). Wśród pozostałych zakwalifikowanych tytułów znajdziemy m.in. „Bałtyk”, „Być jak Mikołaj”, „Jestem postacią fikcyjną”, „Obczyzna” czy „Zaufaj mi”. Oceny dokona jury pod przewodnictwem Agnieszki Zwiefki – znanej dokumentalistki.

Festiwal nie zapomina także o krótszych formach – do konkursu trafiły aż 73 krótkie debiuty: 33 fabuły, 23 dokumenty i 17 animacji. Nie zabraknie również teatralnych ekranizacji z projektu „Teatroteka”. Jury w tych kategoriach poprowadzą reżyser Dawid Nickel i aktorka Katarzyna Kwiatkowska.

Koszaliński festiwal to nie tylko święto młodego kina, ale i okazja do spotkań twórców, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o kondycji współczesnego filmu. Wszystko to w wyjątkowej atmosferze miasta, które od lat wspiera debiutantów na ich filmowej drodze.

