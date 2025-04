Za darmo tylko do czwartku. Wraca opłata za popularną atrakcję nad Bałtykiem. Będzie drożej niż w zeszłym roku

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek, 21 kwietnia. Kot, który próbował wydostać się przez uchylone okno, zaklinował się między ramą i skrzydłem. Zwierzak znalazł się w śmiertelnej pułapce, był zaciśnięty w wąskiej szczelinie okna, co groziło uduszeniem.

Na miejscu pojawili się strażacy, którzy rozpoczęli przygotowania do akcji ratunkowej, rozstawiając podnośnik. Zanim jednak przystąpili do ratowania kota, na miejsce przybył właściciel zwierzęcia, który natychmiast uwolnił kota z pułapki.

Pomoc nadeszła w porę, a kotu nic się poważnego nie stało. Szybka reakcja sąsiadów i interwencja właściciela zapobiegły tragedii.

Uchylone okno – śmiertelne niebezpieczeństwo dla kotów

Służby ratunkowe i miłośnicy zwierząt apelują do właścicieli kotów o zachowanie szczególnej ostrożności. Uchylone okna stanowią śmiertelne zagrożenie dla kotów, które próbując wydostać się przez wąską szczelinę, mogą się zaklinować i udusić w ciągu kilku minut. Dlatego zaleca się, by nie zostawiać uchylonych okien bez zabezpieczeń jeśli w domu są koty, gdyż może to się skończyć tragicznie dla zwierzęcia.

