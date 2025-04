O co chodzi?

Kołobrzeg: Od piątku płatne molo. Ile kosztują bilety?

Po zimowej przerwie, od piątku 25 kwietnia, wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie płatny. Za bilet normalny zapłacimy 9 zł, a za ulgowy 5 zł. To więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to bilety kosztowały odpowiednio 7 zł i 4 zł.

Bilety można nabyć w kasie przy wejściu na molo, a także online oraz w biletomacie, gdzie dostępne są jedynie bilety normalne.

Komu przysługują bilety ulgowe i darmowy wstęp?

Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku od 4 do 7 lat, uczniom i studentom do 26 roku życia.

Darmowy wstęp na molo przysługuje:

Dzieciom do lat 4

Osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (po odebraniu bezpłatnego biletu w kasie)

Mieszkańcom Kołobrzegu posiadającym Kartę Mieszkańca (zgodnie z regulaminem MOSiR)

Karta Mieszkańca – sposób na darmowe wejście dla kołobrzeżan

Mieszkańcy Kołobrzegu, którzy posiadają Kartę Mieszkańca, mogą korzystać z molo bezpłatnie. Warunkiem jest posiadanie karty przy sobie i zbliżenie kodu kreskowego do skanera na bramce. Karta uprawnia do wielokrotnego wstępu, ale między każdym kolejnym wejściem musi upłynąć co najmniej godzina.

Płatny wstęp na molo – do kiedy obowiązuje?

Biletowany wstęp na molo w Kołobrzegu obowiązuje do 19 października.

Molo w Kołobrzegu – popularna atrakcja turystyczna

Molo w Kołobrzegu to jedna z wizytówek miasta i popularna atrakcja turystyczna nad Morzem Bałtyckim. W 2024 roku, od 26 kwietnia do 20 października, obiekt odwiedziło blisko 614 tysięcy osób, z czego około 60 procent weszło na molo bezpłatnie. Ze sprzedaży biletów MOSiR uzyskał około 1,5 miliona złotych.

Molo w Kołobrzegu zostało otwarte w 1971 roku. Ma 220 metrów długości i 9 metrów szerokości, a pomost spacerowy znajduje się 4,5 metra nad poziomem morza. W 2014 roku molo przeszło generalny remont.

