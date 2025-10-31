Do zdarzenia doszło 22 października na terenie powiatu kołobrzeskiego. Jak się okazało, 64-latek korzystał z pomocy opiekuna medycznego, który wspierał go w codziennych czynnościach domowych. Niestety, zaufanie okazało się zgubne.

Wykorzystał nieuwagę i przelał fortunę

50-latek, wykorzystując nieuwagę mężczyzny, zalogował się na jego laptopie do bankowości internetowej i dokonał przelewu 50 tysięcy złotych na konto swojej siostry! Mężczyzna wiedział, gdzie podopieczny przechowuje dane logowania do konta. Następnie wypłacił pieniądze, licząc, że jego czyn pozostanie niezauważony.

Jednak, jak mówi przysłowie, „złodziej zawsze zostaje złapany”. Nie minęło wiele czasu, gdy pokrzywdzony, próbując dokonać zwykłej płatności za rachunek, zauważył komunikat o przekroczeniu dziennego limitu przelewów. Podejrzewając, że ktoś nieuprawniony mógł skorzystać z jego środków, natychmiast udał się na posterunek policji w Ustroniu Morskim.

Policja odzyskała skradzioną gotówkę

Policjanci błyskawicznie podjęli działania. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili sprawcę i podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczyli gotówkę pochodzącą z przestępstwa! 50-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Apel policji: Chroń swoje dane!

W związku z tym zdarzeniem, policjanci apelują o ostrożność w udostępnianiu danych do bankowości elektronicznej i przypominają, by nie przechowywać haseł oraz kodów dostępu w łatwo dostępnych miejscach – czujność może uchronić przed utratą oszczędności.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie