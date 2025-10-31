Zamiast dbać o pacjenta, obrabował go z oszczędności życia. Opiekun medyczny z zarzutami

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-31 10:29

50-letni opiekun medyczny, zamiast troszczyć się o swojego 64-letniego podopiecznego, wykorzystał jego zaufanie i okradł go na kwotę 50 tysięcy złotych! Złodziej jednak nie nacieszył się łupem zbyt długo. Usłyszał już zarzuty, grozi mu długi pobyt za więziennymi murami.

Zamiast dbać o pacjenta, obrabował go z oszczędności życia. Opiekun medyczny z zarzutami

i

Autor: KPP Kołobrzeg/ Pexels.com
Szczecin SE Google News

Do zdarzenia doszło 22 października na terenie powiatu kołobrzeskiego. Jak się okazało, 64-latek korzystał z pomocy opiekuna medycznego, który wspierał go w codziennych czynnościach domowych. Niestety, zaufanie okazało się zgubne.

Polecany artykuł:

Złodziej grasował w hotelu. Na celownik wziął... leżaki

Wykorzystał nieuwagę i przelał fortunę

50-latek, wykorzystując nieuwagę mężczyzny, zalogował się na jego laptopie do bankowości internetowej i dokonał przelewu 50 tysięcy złotych na konto swojej siostry! Mężczyzna wiedział, gdzie podopieczny przechowuje dane logowania do konta. Następnie wypłacił pieniądze, licząc, że jego czyn pozostanie niezauważony.

Jednak, jak mówi przysłowie, „złodziej zawsze zostaje złapany”. Nie minęło wiele czasu, gdy pokrzywdzony, próbując dokonać zwykłej płatności za rachunek, zauważył komunikat o przekroczeniu dziennego limitu przelewów. Podejrzewając, że ktoś nieuprawniony mógł skorzystać z jego środków, natychmiast udał się na posterunek policji w Ustroniu Morskim.

Policja odzyskała skradzioną gotówkę

Policjanci błyskawicznie podjęli działania. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili sprawcę i podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczyli gotówkę pochodzącą z przestępstwa! 50-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Apel policji: Chroń swoje dane!

W związku z tym zdarzeniem, policjanci apelują o ostrożność w udostępnianiu danych do bankowości elektronicznej i przypominają, by nie przechowywać haseł oraz kodów dostępu w łatwo dostępnych miejscach – czujność może uchronić przed utratą oszczędności.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym
Pytanie 1 z 12
Na której stronie monety znajduje się orzeł?

Polecany artykuł:

Tysiące Polaków na celowniku niemieckiej armii. Wkrótce mogą dostać wezwania
Namierzyła złodzieja wieszając pranie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ
POLICJA KOŁOBRZEG
OPIEKUN