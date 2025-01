Zatankował do pełna nie tylko taksówkę. Alkomat omal nie eksplodował!

700 morsów wskoczyło do lodowatego Bałtyku. Nie odstraszył ich nawet sztorm!

Bronił córkę przed pijanym 33-latkiem. Chwilę później napastnik już nie żył. Co wykazała sekcja zwłok?

Skatował Kacpra do nieprzytomności. Jego kolega nie reagował. Wkrótce dosięgnie ich sprawiedliwość

Trzymiesięczna Jagódka trafiła do szpitala z krwiakiem mózgu. Lekarze przegrali walkę o jej życie. Sąd podjął decyzję w sprawie rodziców dziewczynki

Autor:

Do zdarzenia doszło przy ulicy Chałubińskiego, w okolicach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Z relacji świadka wynikało, że jeden z pacjentów do placówki medycznej wezwał taksówkę. Kiedy kierowca przyszedł po klienta, osobę która widziała całe zdarzenie zaniepokoił jego chwiejny krok oraz wyczuwalna woń alkoholu. To mogło świadczyć tylko o jednym - że jest nietrzeźwy. Zaniepokojony mężczyzna natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol drogówki. Taksówka właśnie odjeżdżała. Policjanci natychmiast podjęli interwencję, zatrzymując pojazd do kontroli.

Mundurowi poddali kierowcę taksówki badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wtedy wszystko stało się jasne. Podejrzenia świadka potwierdziły się w stu procentach. Alkomat wskazał 2,4 promila alkoholu w organizmie taksówkarza.

Nieodpowiedzialny przewoźnik, który naraził pasażerów na niebezpieczeństwo już stracił prawo jazdy. To jednak nie koniec jego kłopotów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. 43-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara pieniężna.

i Autor: KMP Koszalin Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę taksówki

Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin Pytanie 1 z 10 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym? 40 km/h 50 km/h 60 km/h Następne pytanie