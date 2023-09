Zderzenie ciężarówki z busem. 16 poszkodowanych dzieci! Pomagali żołnierze

Aktualizacja, godz. 19:40

Jak wynika z naszych informacji bus przewoził uczniów szkoły z Kamienia Pomorskiego, byli to uczniowie szkoły średniej. Jechali w kierunku Drawska.

Aktualizacja, godz. 19:05

- W chwili obecnej sytuację mamy pod kontrolą. Faza ratownicza została zakończona. Trwa wykonywanie czynności policyjno-prokuratorskich - mówi nam Andrzej Podolak zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

Jak informuje nas mł. bryg. Andrzej Podolak, poszkodowanych zostało 18 osób, spośród 19 uczestników tego zdarzenia. 3 osoby są w stanie ciężkim. Pozostałe osoby z różnymi obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitali.

- Spośród 18 poszkodowanych są 2 osoby dorosłe, 16 dzieci. - precyzuje.

Pierwsi na miejscu wypadku byli żołnierze. To oni wykonali najważniejszą pracę.

- W działaniach udział brało i bierze 15 zastępów straży pożarnej, łącznie 50 strażaków. Są to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, z Państwowej Straży Pożarnej i z Wojskowej Straży Pożarnej. Bardzo chciałbym podkreślić rolę medyków wojskowych, którzy w pobliżu mieli swoje obozowisko, usłyszeli wybuch, efekt zderzenia i rzucili się do pomocy i ewakuacji tych osób i do zaopatrywania tych osób, jeszcze przed przyjazdem naszych środków. Byli to żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze armii USA i żołnierze armii Republiki Czeskiej. Byli pierwsi na miejscu i wykonali najważniejszą robotę, polegającą na ewakuacji i segregacji osób poszkodowanych - zaznacza Andrzej Podolak w rozmowie z "Super Expressem".

Droga jest całkowicie zablokowana trwają czynności prokuratorsko-policyjne. Na miejsce jedzie wojewoda. Na miejscu jest komendant wojewódzki PSP.

Wypadek w Konotopie. Wcześniej informowaliśmy:

Do tego dramatycznego wypadku doszło w środę (13 września 2023) po godz. 16.00 w miejscowości Konotopie przy wjeździe na teren internatu wojskowego w powiecie drawskim (Zachodniopomorskie). Samochód ciężarowy zderzył się z busem, którym podróżowało kilkanaście osób.

Jak podał PAP mł. bryg. Kubiak cztery osoby zostały poważniej ranne, w tym ciężko dwoje dzieci. Dodał, że 16 osób nie ma większych obrażeń. Pomocy udzielają im ratownicy z pobliskiej jednostki wojskowej. Trwa także transport do szpitali.

Na miejsce wypadku zadysponowano 10 zastępów straży pożarnej, 4 zespoły ratownictwa medycznego i dwa śmigłowce LPR.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - [email protected]