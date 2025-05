Złapano przestępcę, który uciekł policji! Czmychnął z budynku prokuratury w Koszalinie

Koszalin. Przestępca uciekł z prokuratury

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem, około godziny 10:00. 28-letni mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie na przesłuchanie. Przywieziono go z zakładu karnego w Nowogardzie. Po przesłuchaniu doszło do zaskakującego zwrotu akcji.

28-latek poprosił o możliwość skorzystania z toalety i wykorzystał okazję: uciekł przez okno!

Ucieczka przestępcy wywołała natychmiastową reakcję służb. W Koszalinie ogłoszono alarm i rozpoczęto intensywne poszukiwania zbiega. Policja przeczesywała ulice, parki i inne potencjalne kryjówki.

Uciekinier został zatrzymany

Na szczęście, dramatyczny pościg nie trwał długo. Już w środę, 21 maja, mł. asp. Piotr Jaworski poinformował "Super Express", że uciekinier został złapany:

"28-letni mężczyzna, który we wtorek zbiegł po czynnościach z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, został zatrzymany w godzinach wieczornych".

Co dalej z 28-latkiem? Po zatrzymaniu 28-latek ponownie trafił w ręce policji. Teraz czekają go konsekwencje nie tylko za pierwotne przestępstwo, ale również za ucieczkę z prokuratury. O rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.