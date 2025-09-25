Złodziej na rowerze wyrwał plecak kobiecie! Ludzie ruszyli w pogoń, recydywista w areszcie

Do dramatycznych scen doszło w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) 27–letni mężczyzna, jadąc na rowerze, zaatakował kobietę i wyrwał jej plecak. Na szczęście odważna mieszkanka nie dała za wygraną – ruszyła za złodziejem, a jej dramatyczne krzyki usłyszeli przypadkowi przechodnie. To właśnie oni pomogli schwytać bandytę i przekazać go w ręce policji.

27-latek zaatakował kobietę i ukradł jej plecak

Do zdarzenia doszło, gdy kobieta jechała na rowerze z plecakiem w koszyku. Nagle podjechał do niej 27–latek i wyrwał torbę. Ofiara od razu ruszyła w pościg. Złodziej próbował ukryć łup w innej torbie, a gdy kobieta go dopadła, bezlitośnie uderzał ją w głowę.

W zatrzymaniu złodzieja pomogli świadkowie

Na szczęście jej dramatyczne wołanie o pomoc nie pozostało bez odpowiedzi. Świadkowie błyskawicznie zareagowali i ujęli oprycha. Plecak wrócił do właścicielki, a bandyta trafił prosto w ręce policji.

Recydywista trafił za kratki

Okazało się, że 27–latek niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za podobne przestępstwo. Teraz, jako recydywiście, grozi mu nawet 12 lat odsiadki. Sąd nie miał wątpliwości, rozpatrując wniosek o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami.

