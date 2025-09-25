Spis treści
27-latek zaatakował kobietę i ukradł jej plecak
Do zdarzenia doszło, gdy kobieta jechała na rowerze z plecakiem w koszyku. Nagle podjechał do niej 27–latek i wyrwał torbę. Ofiara od razu ruszyła w pościg. Złodziej próbował ukryć łup w innej torbie, a gdy kobieta go dopadła, bezlitośnie uderzał ją w głowę.
Polecany artykuł:
W zatrzymaniu złodzieja pomogli świadkowie
Na szczęście jej dramatyczne wołanie o pomoc nie pozostało bez odpowiedzi. Świadkowie błyskawicznie zareagowali i ujęli oprycha. Plecak wrócił do właścicielki, a bandyta trafił prosto w ręce policji.
Recydywista trafił za kratki
Okazało się, że 27–latek niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za podobne przestępstwo. Teraz, jako recydywiście, grozi mu nawet 12 lat odsiadki. Sąd nie miał wątpliwości, rozpatrując wniosek o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami.