W czwartek, 1 sierpnia nikogo w Krakowie nie powinien zaskoczyć dźwięk syren alarmowych. Tego dnia przypada 80. rocznica Powstania Warszawskiego, a uruchomienie syren ma służyć oddaniu hołdu bohaterskim powstańcom. Syreny zabrzmią o godz. 17.00, co upamiętnia Godzinę W. Dźwięk ma być emitowany przez jedną minutę. Dla mieszkańców będzie to sygnał do zatrzymania się na chwilę i uczczenia pamięci bohaterów narodowych.

- 1 sierpnia dokładnie o godz. 17.00 w całym województwie uruchomione zostaną systemy alarmowe. Akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny (ciągły dźwięk trwający 1 minutę) wyemitowany zostanie w ramach treningów i ćwiczeń systemów alarmowania, w celu jednoczesnego upamiętnienia 80. rocznicy Powstania Warszawskiego - informuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Poniżej dalsza część artykułu.

Program uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Krakowie

Uroczystości organizowane przez wojewodę małopolskiego, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i prezesa Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej:

godz. 17.00 – plac J. Matejki – uczczenie minutą ciszy wybuchu Powstania Warszawskiego,

godz. 17.01 – plac J. Matejki – uroczystości z udziałem Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza,

godz. 18.45 – katedra na Wawelu – msza św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy poległych za wolność

Uroczystości w Muzeum Lotnictwa Polskiego:

godz. 16.00 - rozpoczęcie uroczystości

godz. 16.10 - wernisaż wystawy plenerowej "Na pomoc walczącej Warszawie. O misjach lotnictwa nad okupowanym krajem w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego".

godz. 16.20 - piosenki Powstania Warszawskiego w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.

godz. 16.30 - prelekcja dra hab. Krzysztofa Mroczkowskiego: "Żądamy amunicji. Lotnicze wsparcie walczącej Warszawy".

godz. 17.00 - uroczyste upamiętnienie godziny „W” – złożenie kwiatów pod tablicą "Ku czci bohaterskich lotników niosących pomoc okupowanej Polsce".

