2025-11-03 7:59

W niedzielny (2 listopada) wieczór na drodze krajowej nr 7 w Spytkowicach, 13-letni rowerzysta został potrącony przez tira. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Mimo dramatycznej walki o życie i podjętej reanimacji, nastolatka nie udało się uratować. Trwa ustalanie okoliczności tragicznego zdarzenia.

  • W Spytkowicach na drodze krajowej nr 7 doszło do śmiertelnego potrącenia 13-letniego rowerzysty przez samochód ciężarowy.
  • Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają okoliczności tragedii.
  • Za kierownicą tira siedział 66-letni mieszkaniec powiatu końskiego.

Tragiczny wypadek w Spytkowicach. 13-letni rowerzysta zginął pod kołami tira

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę (2 listopada), tuż po godzinie 18:00, na ruchliwym odcinku drogi krajowej nr 7 w miejscowości Spytkowice. To właśnie wtedy doszło do zderzenia samochodu ciężarowego marki Volvo z jadącym na rowerze chłopcem. Za kierownicą ciężarówki siedział 66-letni mieszkaniec powiatu końskiego. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby. Niestety, jak informuje małopolska policja, mimo podjętej na miejscu reanimacji, życia 13-letniego mieszkańca Spytkowic nie udało się uratować. Chłopiec zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zabezpieczyli teren wypadku i rozpoczęli zbieranie materiału dowodowego, który pomoże ustalić dokładny przebieg i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Wszystkie czynności prowadzone są pod ścisłym nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, który również przybył na miejsce. Jego zadaniem będzie szczegółowe zbadanie śladów na miejscu zdarzenia, stanu technicznego pojazdów oraz odtworzenie przebiegu wypadku krok po kroku.

Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w regionie, łączącym Kraków z Zakopanem. Po wypadku, ruch na drodze krajowej nr 7 odbywał się wahadłowo. Przedstawiciele służb mundurowych apelują do wszystkich użytkowników dróg o stosowanie się do zasad ruchu i zachowywanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku, gdy widoczność jest ograniczona.  

