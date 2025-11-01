Elżbieta Zającówna odeszła tuż przed świętem Wszystkich Świętych. Tak wygląda grób uwielbianej aktorki. "Piękna Dusza"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-11-01 3:28

Elżbieta Zającówna zmarła o wiele za wcześnie. Popularna aktorka odeszła 28 października ubiegłego roku, tuż przed świętem Wszystkich Świętych, w wieku zaledwie 66 lat. Została pochowana w rodzinnym grobowcu w Krakowie na cmentarzu komunalnym w Grębałowie. To właśnie tam, w pierwszym rzędzie (od strony ogrodzenia) przy dolnej kaplicy znajduje się jej grób.

  • Aktorka Elżbieta Zającówna zmarła 28 października zeszłego roku w wieku 66 lat. Została pochowana w rodzinnym grobowcu w Krakowie.
  • Wielką popularność przyniosły jej role m.in. w filmach "Vabank" i "Seksmisja" oraz w serialu "Matki, żony i kochanki".
  • Grób artystki znajduje się na cmentarzu komunalnym w Grębałowie, w pierwszym rzędzie od strony ogrodzenia przy dolnej kaplicy.

Uwielbiana aktorka odeszła tuż przed Wszystkimi Świętymi. Tak wygląda jej grób w Krakowie

Elżbieta Zającówna była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Uśmiechnięta, ciepła, serdeczna, skromna i bardzo piękna. Miała wielki talent zarówno sceniczny, jak i muzyczny. Urodziła się w Krakowie i tu także ukończyła studia, krakowską PWST im. Ludwika Solskiego, choć całe swoje dorosłe życie związała z Warszawą. Po śmierci wróciła do rodzinnego miasta.

Wielką sławę przyniosły jej role w filmach Janusza Majewskiego i Juliusza Machulskiego: "C.K. Dezerterzy", "Vabank", "Seksmisja", a także w popularnym w latach 90. serialu "Matki, żony i kochanki". Elżbieta Zającówna od lat cierpiała na rzadką chorobę von Willebranda, wiąże się ona z zaburzeniami w krzepnięciu krwi. Angażowała się także działalność charytatywną.

W ostatniej drodze towarzyszyła jej córka i mąż, a także środowisko artystyczne i wiele znanych osób. Płakali jej fani i krakowianie, którzy uczestniczyli w pogrzebie.

O wielkiej miłości, jaką darzyli Elżbietę Zającównę fani jej talentu świadczy napis na grobie aktorki: "Piękna Dusza. Wspaniała Kobieta. Elżbieta Zającówna. Z wdzięcznością za optymistyczny, permanentny uśmiech. Za wspomnienia fantastycznych kreacji aktorskich oraz biesiadnej estrady. Wielbiciele Twojego talentu. W ludzkiej pamięci będziesz żyła wiecznie!"

Polecany artykuł:

Wszystkich Świętych w Krakowie. Jak dojechać na cmentarz Rakowicki? Trzy ulice …
Elżbieta Zającówna odeszła tuż przed świętem Wszystkich Świętych. Tak wygląda grób uwielbianej aktorki
4 zdjęcia
Super Express Google News
Grób aktorki Elżbiety Zającówny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 LISTOPADA
CMENTARZ
GRÓB
ELŻBIETA ZAJĄCÓWNA