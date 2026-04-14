15-latek z Krakowa pobił rekord systemu kaucyjnego. Kwota za zebrane butelki zwala z nóg

Jak działa system kaucyjny w Polsce?

Wprowadzone w naszym kraju rozwiązanie kaucyjne ma motywować społeczeństwo do zwracania pustych opakowań po napojach, co docelowo zmniejszy ilość odpadów zanieczyszczających środowisko. Mechanizm opiera się na doliczaniu do ceny napoju specjalnej opłaty, którą kupujący odbiera w momencie oddania butelki lub puszki w wyznaczonym punkcie. Za każdą sztukę plastikowego opakowania przysługuje zwrot w wysokości 50 groszy. Pomimo tak jasnych zasad finansowych, wielu konsumentów wciąż lekceważy ten obowiązek. Wyrzucanie opakowań do zwykłych pojemników na śmieci obniża efektywność całego programu, ale jednocześnie stwarza idealną okazję do zarobku dla osób bardziej przedsiębiorczych.

15-letni Wiktor z Krakowa nowym rekordzistą w kaucjomacie

Jeszcze do niedawna wydawało się, że absolutny krajowy rekord należy do osoby, która na zwrocie opakowań w sklepie sieci Biedronka zyskała ponad 400 złotych. Okazuje się jednak, że ten wynik został właśnie spektakularnie zdeklasowany. Barierę tę z łatwością przebił 15-letni Wiktor z Krakowa, który w kaucjomacie umieścił łącznie aż 3388 butelek. Kwota, jaką uzyskał za tak gigantyczną liczbę oddanych pojemników, sprawia, że poprzednie osiągnięcia wydają się jedynie drobnym kieszonkowym.

Nastolatek zebrał na ulicach Krakowa prawie 1700 złotych

Młody mieszkaniec stolicy Małopolski, dzięki oddaniu dokładnie 3388 butelek, zainkasował niemal 1700 złotych. Przedsiębiorczy chłopak organizował swoje zbiórki regularnie w środy, piątki oraz podczas weekendów. Na teren swoich łowów wybierał najbardziej oblegane punkty w mieście, skupiając się przede wszystkim na krakowskim Rynku Głównym oraz przylegających do niego bulwarach. To właśnie tam najłatwiej było mu gromadzić porzucone przez turystów i mieszkańców opakowania.

Zebrałem 27 paragonów. Ekspedientka wręczyła mi z kasy 694 zł, a po brakujący tysiąc poszła do skarbca. Ludzie nie oddają tych butelek, jest dużo hejtu na ten system kaucyjny. No ale ja nie mogę narzekać. Wystarczy znaleźć miejsce w domu i oddawać je raz w tygodniu. Chciałem pobić rekord, ale to jest połączenie ekologii z oszczędzaniem - mówił portalowi o2.pl 15-latek.

Cała ta sytuacja dobitnie pokazuje, że ignorowanie systemu kaucyjnego to czysta strata finansowa. Każdy pojemnik lądujący w miejskim koszu oznacza bezpowrotnie utraconą kaucję, co przy regularnych zakupach może sumować się w naprawdę spore kwoty.

