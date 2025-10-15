17-latek stracił panowanie nad autem i dachował. Wiózł młodszą i nietrzeźwą pasażerkę

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-15 11:37

W Dzianiszu (powiat tatrzański) samochód osobowy, którym podróżowała dwójka nastolatków, wypadł z drogi i dachował. Za kierownicą siedział zaledwie 17-letni chłopak, który prawo jazdy posiadał od niedawna. Obok niego podróżowała młodsza o rok pasażerka. Nieletnia była nietrzeźwa. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość.

  • W Dzianiszu 17-letni kierowca, jadąc zbyt szybko, stracił panowanie nad pojazdem i dachował.
  • 16-letnia pasażerka odniosła obrażenia i wymagała pomocy medycznej, była nietrzeźwa.
  • Kierowca stracił prawo jazdy, grozi mu do 3 lat więzienia.

Młody kierowca wypadł z jezdni i dachował. Bolesne konsekwencje brawurowej jazdy

Szczegóły incydentu, do którego doszło na jednej z dróg w Dzianiszu, są wciąż ustalane przez funkcjonariuszy zakopiańskiej drogówki. Z dotychczasowych informacji wynika jednak, że obraz zdarzenia jest typowy dla brawury i braku doświadczenia za kierownicą. – Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków na drodze w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem – czytamy w komunikacie policji. Skutki były opłakane. Auto zjechało na pobocze i dachowało.

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby: straż pożarną, ratowników medycznych oraz policję. O ile 17-letni kierowca z powiatu nowotarskiego nie odniósł poważniejszych obrażeń, o tyle jego 16-letnia pasażerka z powiatu tatrzańskiego nie miała tyle szczęścia i wymagała interwencji medyków.

Kierujący został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Test dał wynik 0,14 promila. Jest to ilość, która zgodnie z polskim prawem nie stanowi podstawy do odpowiedzialności za wykroczenie. Nietrzeźwa była natomiast nieletnia pasażerka osobówki.

Polecany artykuł:

Potrójne zabójstwo w Krakowie? Oskarżają Ukraińca. Policja wydała oświadczenie
Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!

Dopiero zdobył prawo jazdy, a już grożą mu surowe konsekwencje

Konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania nastolatka są bardzo poważne. Samochód po zdarzeniu odholowano na policyjny parking, a młodemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy. To jednak dopiero początek, gdyż sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Policjanci prowadzą dochodzenie, które ma na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności niebezpiecznego zdarzenia.

Za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, grozi surowa kara. Zgodnie z kodeksem karnym, 17-latkowi może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności. W kontekście tego zdarzenia służby ponownie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i rozsądku na drodze. Trwająca ogólnopolska kampania „Mistrzu Zwolnij”, prowadzona przez PZU i polską Policję, ma na celu uświadamianie kierowcom, jak tragiczne w skutkach mogą być chwile brawury.

17-latek stracił panowanie nad autem i dachował. Wiózł młodszą i nietrzeźwą pasażerkę
3 zdjęcia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DACHOWANIE
NASTOLATEK
MAŁOPOLSKA POLICJA