18-latek postrzelony w głowę na orliku w Krakowie. Dramatyczny pościg za 19-latkiem. Szok, gdzie się ukrył

W niedzielę 8 marca 2026 w rejonie Borku Fałęckiego w Krakowie, doszło do wstrząsającego zdarzenia. Na jednym z boisk sportowych przebywała grupa młodych mężczyzn. W pewnej chwili podjechał na hulajnodze inny mężczyzna. Między nim, a jedną z osób przebywających na orliku doszło do kłótni. Jej finał okazał się przerażający. 19-letni napastnik, wyciągnął broń i oddał strzał w kierunku mężczyzny na hulajnodze, zranił 18-latka w głowę! 18-latek, pomimo poważnego zranienia, zdołał uciec z miejsca zdarzenia.

Na szczęście, rannego 18-latka zauważyli przechodnie. Wezwali na miejsce pogotowanie ratunkowe, a medycy zabrali 18-latka do jednego z krakowskich szpitali, gdzie przeszedł operację. Lekarze wyciągnęli z jego głowy pocisk, który teraz badają specjaliści z laboratorium kryminalistycznego KWP w Krakowie.

18-latek postrzelony w głowę na orliku w Krakowie. Poszukiwany znalazł się w Szczecinie

Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, którzy pod nadzorem prokuratury przez całą noc zabezpieczali ślady. Rozpoczęto też poszukiwania mężczyzny, który oddał strzał. O szczegółach poinformowali policjanci.

Przez kolejne dni w poszukiwania mężczyzny zaangażowani byli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie. W trakcie prowadzonego śledztwa pracujący nad sprawą funkcjonariusze wytypowali szereg miejsc na terenie Krakowa, gdzie mógł ukrywać się sprawca usiłowania zabójstwa. W jednym z nich, w wynajmowanym mieszkaniu śledczy zatrzymali 4 osoby- dwie młode kobiety i dwóch mężczyzn. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli 1,5 kg narkotyków (marihuanę i mefedron) oraz 3 sztuki broni czarnoprochowej. Jeden z zatrzymanych był poszukiwany do odbycia kary więzienia więc po czynnościach został aresztowany. Poszukiwania sprawcy brutalnego ataku nadal trwały. Na pewnym etapie do sprawy włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzięki współpracy między jednostkami, dokładnej analizie zebranych informacji i ustaleniom policjantów operacyjnych wytypowano gdzie dokładnie znajduje się poszukiwany mężczyzna - informuje KMP Kraków.

Poszukiwany 19-latek znalazł się w Szczecinie! Tam zaszył się u znajomych. W środę zatrzymali go policjanci, a on sam miał być zaskoczony pojawieniem się mundurowych.