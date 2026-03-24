Zarzuty dla myśliwego po wypadku w gminie Trąbki Wielkie. Padł niekontrolowany strzał

Zarzuty prokuratorskie dla Sebastiana S.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała we wtorek, 24 marca, że 47-letni Sebastian S. został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sebastian S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia – podała prokurator Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu. Miał niecałe 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja pobrała także jego krew do badań. W związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze — dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł. Za zarzucany czyn grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Polski Związek Łowiecki reaguje na zdarzenia w gminie Trąbki Wielkie

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 21 marca wieczorem w miejscowości Graniczna Wieś w gminie Trąbki Wielkie. Dwóch myśliwych uczestniczyło w polowaniu, a po jego zakończeniu podczas rozładowywania broni przez Sebastiana S. doszło do niekontrolowanego wystrzału. Pocisk trafił drugiego mężczyznę, którego mimo reanimacji nie udało się uratować. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 47-latka.

Polski Związek Łowiecki zadeklarował współpracę z organami ścigania.

- Jako organizacja zrzeszająca osoby wykonujące legalne polowania i uprawnione do posiadania broni podkreślamy, że bezpieczeństwo, odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów są dla nas zasadami nadrzędnymi - poinformowali przedstawiciele PZŁ aa swojej stronie internetowej.

Związek poinformował również o złożeniu zawiadomienia do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego, który po przeprowadzeniu ustaleń podejmie odpowiednie kroki dyscyplinarne.