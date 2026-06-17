W Mszanie Górnej (woj. małopolskie) doszło do tragedii: 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez swojego byłego chłopaka.

Magdalena zginęła na progu własnego domu, zaatakowana nożem przez Kacpra W., który nie mógł pogodzić się z ich rozstaniem i wcześniej ją stalkował.

Po dokonaniu zbrodni Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało odnaleziono rano we wtorek (16 czerwca).

Kulisy dramatu w Mszanie Górnej. Miłość, rozstanie i strach przed byłym chłopakiem

Magdalena i Kacper poznali się w szkole i przez trzy lata tworzyli parę. Ich związek, jak relacjonuje dla "Super Expressu" matka Kacpra - Marta W., wydawał się stabilny. - Byli parą od trzech lat – opowiada kobieta. - Gotowali, grali w gry, Kacper na komputerze, a Magda na telefonie. Ale w maju tego roku się rozstali. Nie wiem dlaczego, syn nie mówił na ten temat. W ogóle na temat rozstania raczej milczał, ale bardzo chciał odzyskać Magdę. To był dla niego szok, bo myślał, że zawsze będą już razem. Wymyślił, że będzie ją przepraszał, kupował kwiaty – dodaje Marta W.

W poniedziałek (15 czerwca) wieczorem Kacper wyszedł z domu, nie informując matki o swoich planach. - Nie mówił, gdzie idzie, a ja też się nie pytałam, bo to przecież dorosły człowiek – mówi Marta W. Jak się okazało, Kacper W. udał się pod dom Magdy, doskonale wiedząc, o której godzinie dziewczyna wraca z pracy. Ich domy dzieliło zaledwie kilka kilometrów, co ułatwiło mu zaplanowanie ataku.

Dom 19-latki położony jest na uboczu, co stworzyło idealne warunki dla ukrycia się napastnika. Kacper zaczaił się na Magdalenę. Gdy dziewczyna podjechała na podwórko i wysiadła z samochodu, podszedł do niej. Policjanci potwierdzili, że doszło do kłótni, w trakcie której Kacper W. zaatakował swoją byłą dziewczynę. Nieoficjalnie „Super Express” ustalił, że użył do tego noża. Magda skonała na miejscu, tuż przed drzwiami wejściowymi do swojego domu, do którego brakowało jej zaledwie kilku kroków. Bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa Kacper uciekł do pobliskiego lasu.

Pościg za zabójcą i szokujące zeznania bliskich Magdy

Późnym wieczorem, około godziny 23, funkcjonariusze policji zapukali do drzwi matki Kacpra, informując ją o poszukiwaniach syna. Nad ranem we wtorek nadeszła tragiczna wiadomość – policja odnalazła ciało Kacpra W. w lesie. Jak ustalono, młody mężczyzna targnął się na własne życie.

- W pobliżu miejsca ujawnienia zwłok zabezpieczono również przedmiot mogący stanowić narzędzie wykorzystane do popełnienia przestępstwa - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

"Super Express" dotarł do przyjaciółek Magdy, które zgodnie potwierdzają, że dziewczyna od dawna żyła w ogromnym strachu przed swoim byłym chłopakiem. - Magda się go bała – mówią w rozmowie z „Super Expressem” jej koleżanki. Opowiadają o tym, jak Kacper W. nękał dziewczynę po rozstaniu: zasypywał ją wiadomościami i telefonami, wystawał pod restauracją, w której pracowała, a nawet przebił opony w jej samochodzie.

- W związku z zaistniałymi zdarzeniami prowadzone są dwa odrębne śledztwa: w sprawie zabójstwa 19-letniej kobiety oraz w sprawie samobójczej śmierci 19-letniego mężczyzny. Celem prowadzonych postępowań jest wszechstronne wyjaśnienie przebiegu zdarzeń oraz wszystkich towarzyszących im okoliczności - przekazali śledczy.

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