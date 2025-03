Karnawał dla samotnych katolików to nie tylko modlitwa! "Klimat imprezy w remizie"

Do zdarzenia doszło 12 lutego, gdy 13-latka szła do szkoły ścieżką przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. 20-latek miał przewrócić, pobić i przydusić nastolatkę, a następnie próbować ją zgwałcić. Dziewczynka broniła się i krzyczała, wzywając pomocy. Napastnika spłoszyły osoby postronne. 13-latka trafiła do szpitala, na szczęście jej obrażenia okazały się powierzchowne.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Policja zatrzymała 20-latka jeszcze tego samego dnia. W ujęciu mężczyzny pomogło nagranie z monitoringu. Usłyszał zarzut usiłowania gwałtu. Grozi mu za to kara od pięciu lat więzienia do dożywocia. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do winy.

Sąd zdecydował o areszcie

Sąd Rejonowy w Nowym Targu pierwotnie zastosował tymczasowe aresztowanie, ale 20-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tys. zł poręczenia majątkowego. Miał dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. Prokuratura odwołała się od tej decyzji. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uwzględnił odwołanie i zdecydował o areszcie dla 20-latka. Mężczyzna spędzi w areszcie dwa miesiące.

- Sąd Okręgowy w Nowym Sączu utrzymał postanowienie w mocy. Na chwilę obecną podejrzany pozostaje w areszcie - mówi w rozmowie z Radiem ESKA sędzia Paweł Gnutek z Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Obrońca nie kryje rozczarowania

Obrońca Filipa W. nie kryje rozczarowania taką decyzją.

- Wydaje mi się, że opinia publiczna spowodowała, że takie, a nie inne orzeczenia zapadają - mówi reporterowi Radia ESKA mec. Artur Latawiec. - Materiał dowodowy na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, nie wskazuje na popełnienie gwałtu przez mojego klienta. Oczywiście będziemy wszelkie dowody za i przeciw przeprowadzać w trakcie postępowania, które będzie się toczyło przed sądem już po wniesieniu aktu oskarżenia.

Za popełniony czyn mężczyźnie może grozić nawet kara dożywotniego więzienia.

