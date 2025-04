240 nowych parkomatów w Krakowie! Porozumienie podpisane

240 parkomatów z Warszawy trafi do Krakowa. Miasto otrzyma je bezpłatnie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) podpisał porozumienie z warszawskim odpowiednikiem, dzięki któremu nieodpłatnie pozyska aż 240 używanych parkomatów. Pozwoli to zaoszczędzić kilkanaście milionów złotych na zakupie nowych urządzeń. Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor ZDMK podkreśla, że stołeczne parkomaty, mimo że nie są pierwszej młodości, są w doskonałym stanie technicznym i w pełni kompatybilne z tymi, które już funkcjonują w Krakowie. To oznacza, że nie będzie problemów z ich integracją i natychmiastowym wykorzystaniem. „Dzięki ich wdrożeniu możliwa będzie wymiana najstarszych modeli, które nie pozwalają na wpisanie numeru rejestracyjnego – to dziś kluczowa funkcjonalność, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian” – wyjaśnia dyrektor ZDMK. To ważny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej funkcjonalnego systemu parkowania w Krakowie.

Co Kraków zrobi z parkomatami z Warszawy? Nie wszystkie od razu trafią na ulice

Część pozyskanych urządzeń może również posłużyć przy ewentualnym rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania na obszar Bronowic. Decyzja ta zostanie poprzedzona konsultacjami społecznymi. W związku z nową uchwałą regulującą zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, od sierpnia br. krakowskie parkomaty muszą być przystosowane informatycznie do pobierania zróżnicowanych opłat wynikających z uprawnień posiadacza Karty Krakowskiej. To spore wyzwanie, bo w grę wchodzi aż tysiąc maszyn, w tym te pozyskane z Warszawy. Co stanie się z pozostałymi urządzeniami ze stolicy? Zostaną one wykorzystane zgodnie z przyszłymi potrzebami – do rozszerzenia strefy lub wymiany innych zużytych parkomatów. Krakowski zarządca dróg pokryje jedynie koszty transportu, montażu i dostosowania do krakowskich standardów, w tym do obsługi Karty Krakowskiej, która od sierpnia będzie jednym z elementów uprawniających do ulg w opłatach parkingowych.

