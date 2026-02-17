3–miesięczna Basia zmarła w szpitalu. Podano jej chlorek potasu zamiast chlorku sodu

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-02-17 20:12

Po 10 latach po tragicznej śmierci maleńkiej Basi, trzy oskarżone, o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka, kobiety znowu stanęły przed sądem, tym razem apelacyjnym. Przypomnijmy 8 lipca 2016 roku w Szpitalu Miejskim im. Żeromskiego w Krakowie zmarła 3–miesięczna dziewczynka. Bardzo szybko okazało się, że przyczyną jej śmierci był ludzki błąd. Dostała kroplówkę z chlorkiem potasu, zamiast roztworu chlorku sodu.

  • Po 10 latach od tragicznej śmierci 3-miesięcznej Basi sprawa wróciła na wokandę – tym razem przed sądem apelacyjnym.
  • Dziewczynka zmarła 8 lipca 2016 roku w Szpitalu Miejskim im. Żeromskiego w Krakowie.
  • Przyczyną śmierci był błąd medyczny – podano jej chlorek potasu zamiast roztworu chlorku sodu.
  • Basia trafiła na oddział pediatryczny z powodu biegunki i odwodnienia, czyli schorzenia zwykle niegroźnego przy leczeniu szpitalnym.
  • Pielęgniarka Aleksandra P. została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka.

Basia została przyjęta na oddział pediatryczny z powodu biegunki i odwodnienia. To częsta choroba wieku niemowlęcego, która leczona w warunkach szpitalnych powoduje znikome ryzyko utraty życia czy uszczerbku na zdrowiu. Tak też miało być w przypadku Basi. Dziewczynka miała wrócić do zdrowia w ciągu kilku dni. Tak się jednak nie stało. To co wydarzyło się 8 lipca na oddziale pediatrycznym nie miało prawa się wydarzyć. A jednak! Okazało się, że pielęgniarka podała dziewczynce niewłaściwy lek: chlorek potasu zamiast roztworu chlorku sodu. Mimo iż Basia od razu otrzymała pomoc, reanimacja się nie powiodła.

Czytaj też: Planowany poród zamienił się w koszmar. Nie żyje 30-letnia kobieta

Prokuratorzy oskarżyli pielęgniarkę o nieumyślne spowodowanie śmierci dziewczynki. Aleksandra P. przed sądem I instancji twierdziła, że podała dziecku chlorek potasu na ustne polecenie lekarki. Przyznała, że nie opisała preparatu, który dodała do kroplówki spływającej do żył niemowlęcia, zgodnie z procedurami. Zarzuty w tej sprawie usłyszały także dwie lekarki będące tego dnia na oddziale. Prokuratura oskarżyła je o narażenie dziecka na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a jedna z nich dodatkowo usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Żadna z kobiet nie przyznała się do winy.

Aleksandra P. obarczyła odpowiedzialnością za zastosowanie niewłaściwego leczenia lekarki oddziału. Sąd I instancji nie dał wiary jej linii obrony i uznał ją za jedyną winną nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Skazał Aleksandra P. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto Aleksandra P. musi zapłacić każdemu z rodziców po 200 tys. złotych zadośćuczynienia. Uniewinnił także lekarki od postawionych im zarzutów.

Czytaj też: Tragedia na porodówce. Dziecko nie żyje. Lekarz usłyszał zarzuty

Od tego wyroku odwołała się zarówno prokuratura, pełnomocnik rodziców zmarłej dziewczynki jak i skazana pielęgniarka Aleksandra P., każda ze stron w innym zakresie. Chcą by sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. We wtorek (17.02) rozpoczął się proces odwoławczy. Wyrok jednak nie zapadł.

Pielęgniarka skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Apelacja stron.
Galeria zdjęć 5
Urodziła i porzuciła dziecko obok pustostanu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW