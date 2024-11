39-letni kierowca bmw potrącił seniora. Mundurowym tłumaczył, że uderzył w sarnę

Zegartowice. Potrącił 73-latka i odjechał. 39-letni kierowca bmw usłyszał zarzuty

Do groźnego zdarzenia doszło 23 listopada 2023 roku po godzinie 18:00 w Zegartowicach, miejscowości położonej w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. Policjanci zostali skierowani do wypadku, w którym ucierpiał 73-latek. Na miejscu zastali mężczyznę, któremu pomocy udzielali ratownicy medyczni. Mundurowi ustalili, że mieszkaniec gminy Raciechowice został potrącony przez osobowe bmw. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale obrażenia, których doznał, wymagały przetransportowania go do szpitala.

– Policjanci natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do schwytania sprawcy wypadku i ustalenia jego dokładnego przebiegu. Najpierw natrafili na porzucone w polach, uszkodzone bmw. Miało pękniętą przednią szybę i zerwany zderzak. Następnie ustalili, kto mógł kierować tym pojazdem i odnaleźli podejrzanego. Okazał się nim 39-latek z gminy Raciechowice. Zbadanie go alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu. Wyszło również na jaw, że sprawca wypadku ma orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi na podstawie relacji świadków i nagrań z monitoringu ustalili przebieg wydarzeń. Do zdarzenia doszło w obszarze zabudowanym. Kierujący bmw jadąc w kierunku miejscowości Kawec zjechał na lewą stronę drogi i potrącił prawidłowo idącego 73-latka, wyposażonego w element odblaskowy, po czym odjechał – relacjonują funkcjonariusze z Małopolski.

Zatrzymany 39-latek tłumaczył policjantom, że myślał, że potrącił sarnę. Z tego powodu miał oddalić się z miejsca wypadku. W poniedziałek, 25 listopada, usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

