Ciało dryfujące po rzece Poprad. Strażacy przerwali swoje działania. Dlaczego?

PRZERAŻAJĄCE

Akcja ratunkowa na rzece Poprad. Strażakom nie udało się wyłowić ciała dryfującego na powierzchni wody

Do nowosądeckiej straży pożarnej wpłynęło przerażające zgłoszenie. Przechodzień zauważył zwłoki dryfujące po rzece Poprad, na odcinku Barcice – Stary Sącz. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby: strażacy oraz policjanci. Do akcji ratunkowej użyto łodzi, pontonu, lecz… ciała nie wyłowiono. Akcję przerwano. Sprawa została przekazana do policji. Dlaczego?