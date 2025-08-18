Alarm na lotnisku w Krakowie-Balicach. Pas startowy zamknięty, służby prowadzą działania!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-18 9:03

W poniedziałkowy poranek (18 sierpnia) pasażerowie lotniska Kraków-Balice musieli zmierzyć się z ogromnymi utrudnieniami. Droga startowa została zamknięta, a wszystkie operacje lotnicze wstrzymane. Na miejscu pojawiły się policja, straż pożarna i Straż Graniczna. Jak podkreślają funkcjonariusze, powodem są „względy bezpieczeństwa”.

Super pilne

i

Autor: Super Express
Super Express Google News
  • Na lotnisku Balice w Krakowie doszło do niepokojącej sytuacji, która spowodowała opóźnienia i odwołania lotów.
  • Na płycie lotniska pojawiły się uzbrojone służby, w tym policja i straż pożarna, co wywołało spekulacje wśród pasażerów.
  • Co jest przyczyną "problemów technicznych" i dlaczego służby odmawiają podania szczegółów?

Aktualizacja: godz. 9:20

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze "Super Expressu", służby otrzymały zgłoszenie o ładunku wybuchowym, który miał się znajdować na pokładzie jednego z samolotów.

Wcześniej pisaliśmy:

O nietypowej sytuacji poinformowała rzeczniczka portu lotniczego Monika Chylaszek. Powodem są problemy techniczne – przekazała w rozmowie z tvn24.pl. Dodała jednak, że nie może udzielić dodatkowych informacji.

Według relacji świadków cytowanych przez tvn24.pl, na lotnisku pojawili się uzbrojeni policjanci, a w rejonie płyty lotniska widoczna była straż pożarna. Obecność służb potwierdził również rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Na lotnisku prowadzone są działania służb ze względów bezpieczeństwa – powiedział mjr Jacek Michałowski, odmawiając podania szczegółów.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Lotnisko opublikowało w mediach społecznościowych krótki komunikat:

"Ze względów bezpieczeństwa operacje lotnicze z / do Kraków Airport są chwilowo wstrzymane.

Trwają działania służb państwowych.

Dziękujemy za wyrozumiałość" - czytamy na Facebooku.

Sprawa budzi duże emocje, bo – jak zaznaczają świadkowie – działania służb na płycie lotniska wyglądają bardzo poważnie. Mimo zapewnień o „problemach technicznych” pasażerowie spekulują, że może chodzić o coś więcej niż tylko awarię infrastruktury.

Na ten moment priorytetem służb jest bezpieczeństwo, a wszystkie szczegóły mają zostać ujawnione dopiero po zakończeniu czynności.

Lotnisko na Bemowie zamknięte dla cywili. Kontrolerzy domagali się podwyżek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNISKO KRAKÓW-BALICE
LOTNISKO KRAKÓW