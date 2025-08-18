Alarm na lotnisku w Krakowie-Balicach. Pas startowy zamknięty, służby prowadzą działania!

Na lotnisku Balice w Krakowie doszło do niepokojącej sytuacji, która spowodowała opóźnienia i odwołania lotów.

Na płycie lotniska pojawiły się uzbrojone służby, w tym policja i straż pożarna, co wywołało spekulacje wśród pasażerów.

Co jest przyczyną "problemów technicznych" i dlaczego służby odmawiają podania szczegółów?

Aktualizacja: godz. 9:20

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze "Super Expressu", służby otrzymały zgłoszenie o ładunku wybuchowym, który miał się znajdować na pokładzie jednego z samolotów.

Wcześniej pisaliśmy:

O nietypowej sytuacji poinformowała rzeczniczka portu lotniczego Monika Chylaszek. – Powodem są problemy techniczne – przekazała w rozmowie z tvn24.pl. Dodała jednak, że nie może udzielić dodatkowych informacji.

Według relacji świadków cytowanych przez tvn24.pl, na lotnisku pojawili się uzbrojeni policjanci, a w rejonie płyty lotniska widoczna była straż pożarna. Obecność służb potwierdził również rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. – Na lotnisku prowadzone są działania służb ze względów bezpieczeństwa – powiedział mjr Jacek Michałowski, odmawiając podania szczegółów.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Lotnisko opublikowało w mediach społecznościowych krótki komunikat:

"Ze względów bezpieczeństwa operacje lotnicze z / do Kraków Airport są chwilowo wstrzymane.

Trwają działania służb państwowych.

Dziękujemy za wyrozumiałość" - czytamy na Facebooku.

Sprawa budzi duże emocje, bo – jak zaznaczają świadkowie – działania służb na płycie lotniska wyglądają bardzo poważnie. Mimo zapewnień o „problemach technicznych” pasażerowie spekulują, że może chodzić o coś więcej niż tylko awarię infrastruktury.

Na ten moment priorytetem służb jest bezpieczeństwo, a wszystkie szczegóły mają zostać ujawnione dopiero po zakończeniu czynności.