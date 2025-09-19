Alarm pod Krakowem! Dron spadł na oczyszczalnię ścieków. Gmina wydała komunikat

Na teren oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi pod Krakowem spadł dron rekreacyjny.

Służby prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Incydent wywołał pytania o bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury.

Dron nad oczyszczalnią ścieków w Nowej Wsi. Incydent pod lupą służb

Do zdarzenia doszło 17 września 2025 roku. Na oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi pod Krakowem... spadł dron. Jak informują lokalne władze, na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły dochodzenie. - Ze wstępnych oględzin wynika, że był to tzw. dron rekreacyjny – służący głównie do zabawy i nauki latania – czytamy w komunikacie. Mimo to, incydent ten wywołał poważne pytania dotyczące bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury.

Władze gminy przypominają, że latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną jest zabronione. Obejmuje to nie tylko oczyszczalnie ścieków, ale także ujęcia wody, stacje uzdatniania wody oraz obiekty energetyczne. Zakaz ten ma na celu ochronę tych obiektów przed potencjalnymi zagrożeniami.

Komunikat gminy Skała

Do incydentu odniósł się samorząd podkrakowskiej gminy Skała, na terenie której leży Nowa Wieś.

- Latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną znajdującą się na terenie gminy, taką jak: ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy obiekty energetyczne, jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Latanie nad tymi obiektami jest zabronione, ponieważ mogą one być celami strategicznymi dla potencjalnych ataków. Prosimy o rozwagę i przestrzeganie przepisów obowiązujących użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (dronów) - czytamy w komunikacie gminy Skała.

Samorząd apeluje do mieszkańców o zgłaszanie pod numer alarmowy 112 wszelkich niepokojących przypadków lub podejrzanych obiektów.