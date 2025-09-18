Groźny wypadek na placu budowy. Pustaki spadły na pracownika

W Krakowie doszło do poważnego wypadku. Na placu budowy na placu Imbramowskim, na jednego z pracowników spadły pustaki, które zerwały się z dźwigu. 43-letni mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.

Pustaki z dźwigu spadły pracownika budowy

Do wypadku doszło w czwartek, 18 września, około godz. 12:30 na budowie na placu Imbramowskim w Krakowie. Jak poinformował RMF FM, na 43-letniego pracownika spadły pustaki, które zerwały się z dźwigu.

- Miało to miejsce na wysokości około piątego piętra. Po przybyciu straży na miejsce mężczyzna już został wyjęty spod pustaków – poinformował oficer dyżurny PSP w Krakowie, cytowany przez "Dziennik Polski".

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano służby: policję, pogotowie ratunkowe i straż pożarną.

Poszkodowany mężczyzna z ciężkimi z obrażeniami zagrażającymi życiu został natychmiast przetransportowany do szpitala.

Przyczyny wypadku na budowie w Krakowie pod lupą policji i inspekcji pracy

Sprawą wypadku na placu Ibramowskim zajmuje się policja oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia i ustalają, dlaczego doszło do zerwania się pustaków z dźwigu, w jakich warunkach prowadzone były prace i czy przestrzegano zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

