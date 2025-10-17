Amerykański gigant zwalnia w Krakowie. Pracownicy dowiedzieli się z maila

Czarna seria zwolnień w Krakowie trwa w najlepsze. Tym razem to amerykański gigant, International Paper, ogłosił cięcia w swoim centrum usług. Jak podaje portal Love Kraków, pracownicy otrzymali druzgocącą wiadomość mailową o planowanym przeniesieniu zadań do innych lokalizacji, co w praktyce oznacza utratę pracy. Chociaż firma oficjalnie nie podaje liczby zwalnianych osób, z nieoficjalnych informacji wynika, że pracę może stracić nawet 70 osób.

Amerykański gigant tłumaczy zwolnienia. „Lepsze dopasowanie usług”

Niepokojące wieści dotarły do pracowników krakowskiego oddziału International Paper, globalnego lidera w produkcji opakowań i celulozy. Love Kraków podaje, że w wewnętrznej korespondencji, zarząd poinformował o planach restrukturyzacji. Jak wynika z wiadomości, od marca 2026 roku centrum usług IT w Krakowie nie będzie już wykonywać zadań w ramach amerykańskiej korporacji. To oznacza jedno – kolejne zwolnienia grupowe w stolicy Małopolski.

Władze spółki tłumaczą bolesną decyzję chęcią „lepszego dopasowania usług do klientów i zespołów”. W praktyce oznacza to, że część zadań wykonywanych do tej pory w Polsce zostanie przeniesiona do innych lokalizacji lub zlecona firmom zewnętrznym.

Cytowany przez Love Kraków Vincent Bonnot, dyrektor finansowy na region EMEA, w wiadomości do załogi nie ukrywał, że nadchodzą trudne chwile. – To będą trudne wiadomości do przyjęcia dla kolegów, których dotyczy propozycja, a także dla tych, którzy przez wiele lat pracowali ramię w ramię z naszymi zespołami, dostarczając znaczące wyniki dla naszego biznesu – napisał. Firma rozpoczęła już konsultacje z radą pracowników, które mają zakończyć się w najbliższych dniach. Po nich mają odbyć się indywidualne spotkania z osobami objętymi zwolnieniami.

Pracownicy drżą o przyszłość. Ile osób straci pracę w Krakowie?

Spółka w oficjalnym oświadczeniu zapewnia, że cały proces jest prowadzony z najwyższą starannością. – Proces ten jest prowadzony z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa pracy oraz z uwzględnieniem zasad etyki i odpowiedzialności społecznej, które są fundamentem naszej kultury organizacyjnej – poinformował dział komunikacji IP Polska w komunikacie przesłanym Love Kraków. Firma podkreśliła również, że jej priorytetem jest transparentna komunikacja i wsparcie dla zwalnianych osób.

Mimo tych zapewnień, korporacja unika odpowiedzi na kluczowe pytanie: ile osób straci pracę? Z nieoficjalnych informacji wynika, że wypowiedzenia ma otrzymać około 60-70 osób.

Krakowskie centrum usług globalnych firmy International Paper działa od 2004 roku. Obecnie zatrudnia około 400 pracowników, którzy wspierają struktury firmy na całym świecie w obszarach IT, finansów, HR czy łańcucha dostaw. 

International Paper Company to jeden ze światowych liderów branży papierniczej. Firma powstała jeszcze w XIX w. w miejscowości Corinth, w stanie Nowy Jork. Obecnie siedziba korporacji mieści się w Memphis w stanie Tennessee.

