Aquapark w Krynicy-Zdroju coraz bliżej. Kluczowa decyzja już zapadła

Zielone światło dla budowy aquaparku dzięki nowemu planowi zagospodarowania

Inwestor ma już pełny dostęp do terenu na osiedlu Czarny Potok

Decyzja środowiskowa powinna zostać wydana w ciągu najbliższego pół roku

Prace projektowe potrwają około 1,5 roku

Realny termin startu budowy to 2028 rok

W ramach projektu powstaną także hotel i parking na 700 miejsc

W Krynicy-Zdroju rusza jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Po przyjęciu nowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwa stała się budowa aquaparku na osiedlu Czarny Potok – informuje „Gazeta Krakowska”. Nowy dokument umożliwia realizację kilku projektów, w tym toru saneczkowego na Górze Iwonka czy miejskiego teatru. Najważniejszą zmianą jest jednak pełne objęcie terenu pod aquapark procedurą planistyczną. Burmistrz Piotr Ryba potwierdził "Gazecie Krakowskiej", że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z inwestorami.

Jak informuje "Gazeta Krakowska" uzdrowisko czeka teraz na decyzję środowiskową. Raport jest niemal gotowy, co – według burmistrza – pozwala liczyć na rozstrzygnięcie w ciągu pół roku. Następnie rozpoczną się prace projektowe, przewidziane na około 1,5 roku. Realny start budowy może nastąpić w 2028 roku.

i Autor: Shutterstock

Krynica-Zdrój od dawna potrzebuje obiektu czynnego przez cały rok. Samorząd próbował zrealizować inwestycję już w 2017 roku, ale koszty były zbyt wysokie. Postęp nastąpił dopiero po tym, jak spółka Aqua Krynica w 2023 roku kupiła teren po ośrodku GROMADA.

Wraz z parkiem wodnym planowane są hotel oraz duży parking na około 700 aut. Samorząd liczy, że inwestycja stanie się impulsem dla lokalnej turystyki