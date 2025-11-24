Aquapark w Krynicy-Zdroju coraz bliżej. Kluczowa decyzja już zapadła

Jacek Chlewicki
2025-11-24 19:03

Otwiera się nowy rozdział w rozwoju Krynicy-Zdroju. Dzięki zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uzdrowisko może wreszcie ruszyć z budową długo wyczekiwanego aquaparku.

  • Zielone światło dla budowy aquaparku dzięki nowemu planowi zagospodarowania
  • Inwestor ma już pełny dostęp do terenu na osiedlu Czarny Potok
  • Decyzja środowiskowa powinna zostać wydana w ciągu najbliższego pół roku
  • Prace projektowe potrwają około 1,5 roku
  • Realny termin startu budowy to 2028 rok
  • W ramach projektu powstaną także hotel i parking na 700 miejsc

W Krynicy-Zdroju rusza jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Po przyjęciu nowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwa stała się budowa aquaparku na osiedlu Czarny Potok – informuje „Gazeta Krakowska”. Nowy dokument umożliwia realizację kilku projektów, w tym toru saneczkowego na Górze Iwonka czy miejskiego teatru. Najważniejszą zmianą jest jednak pełne objęcie terenu pod aquapark procedurą planistyczną. Burmistrz Piotr Ryba potwierdził "Gazecie Krakowskiej", że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z inwestorami.

Jak informuje "Gazeta Krakowska" uzdrowisko czeka teraz na decyzję środowiskową. Raport jest niemal gotowy, co – według burmistrza – pozwala liczyć na rozstrzygnięcie w ciągu pół roku. Następnie rozpoczną się prace projektowe, przewidziane na około 1,5 roku. Realny start budowy może nastąpić w 2028 roku.

Krynica-Zdrój od dawna potrzebuje obiektu czynnego przez cały rok. Samorząd próbował zrealizować inwestycję już w 2017 roku, ale koszty były zbyt wysokie. Postęp nastąpił dopiero po tym, jak spółka Aqua Krynica w 2023 roku kupiła teren po ośrodku GROMADA.

Wraz z parkiem wodnym planowane są hotel oraz duży parking na około 700 aut. Samorząd liczy, że inwestycja stanie się impulsem dla lokalnej turystyki

