Archidiecezja zebrała miliony dla powodzian. Parafianie nie szczędzili grosza

Co tam się działo?!

Archidiecezja krakowska podsumowała zbiórkę na rzecz powodzian. Parafianie byli hojni

Archidiecezja krakowska przeprowadziła w niedzielę, 22 września, we wszystkich swoich parafiach zbiórkę pieniężną na rzecz osób poszkodowanych przez tegoroczną powódź. Archidiecezja poinformowała, że do tej pory, dzięki hojności wiernych, udało się zebrać 7 milionów złotych. Ogłoszona przez abp. Marka Jędraszewskiego akcja ciągle trwa, a na konto diecezjalnego Caritas wciąż wpływają środki finansowe. Przypomnijmy, że wcześniej, decyzją metropolity krakowskiego, archidiecezja przekazała na najpilniejsze potrzeby dla pokrzywdzonych powodzią pierwszą doraźną pomoc w wysokości pół miliona złotych. Pieniądze dotarły do potrzebujących poprzez Caritas przy pomocy Arcybractwa Miłosierdzia.

– Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest w stałym kontakcie ze swoimi odpowiednikami w diecezjach świdnickiej, opolskiej, legnickiej oraz bielsko-żywieckiej, a także z Caritas Polska. W porozumieniu z nimi na bieżąco stara się odpowiadać na potrzeby poszkodowanych. Tylko w ubiegłym tygodniu zakupiono trzydzieści dziewięć pralek, które trafiły do miejscowości Nowy Świętów w diecezji opolskiej. Do magazynu Caritas Diecezji Świdnickiej zostały natomiast wysłane dwa transporty środków chemicznych i higienicznych. Podobnie było w pierwszych dwóch tygodniach. W pomoc angażują się także bezpośrednio lokalne społeczności. Jednym z wielu efektów bezinteresownych odruchów serca było m.in. zawiezienie mieszkańcom Nowego Świętowa ciepłego niedzielnego posiłku – relacjonuje przeprowadzoną zbiórkę archidiecezja krakowska.

Archidiecezja podkreśla, że akcja pomocowa nie dobiegła jeszcze końca. Aktualnie trwa zbiórka rzeczowa. Do magazynu Caritas przy ulicy Ossowskiego 5 w Krakowie można dostarczać m.in. wodę, żywność, środki czystości i higieniczne, sprzęt do sprzątania czy sprzęt AGD. Ponadto wciąż można dokonywać wpłat na konto diecezjalnego oddziału Caritas.

– Abp Marek Jędraszewski wyraża wielką wdzięczność wszystkim wiernym, darczyńcom i ludziom dobrego serca, którzy włączają się w działania pomocowe. W sposób szczególny dziękuje wolontariuszom, których praca jest często niewidoczna, a poświęcają oni czas, aby pomoc jak najszybciej trafiła do poszkodowanych przez żywioł – czytamy w komunikacie wydanym przez archidiecezję krakowską.

