Abp Marek Jędraszewski wyraził radość z wyboru kardynała Roberta Prevosta na biskupa Rzymu. Metropolita krakowski podkreślił, że nowy papież - podobnie jak każdy jego poprzednik - jest Piotrem, czyli Skałą i opoką wiary dla całego Ludu Bożego. Jak zaznaczył abp Jędraszewski, pierwsze orędzie Leona XIV jasno to potwierdziło.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę na imię nowego papieża. Zdaniem polskiego hierarchy, w ten sposób Robert Prevost nawiązał do Leona XIII, papieża przełomu XIX oraz XX wieku. Leon XIII rządził Kościołem w czasie rozwoju nowych doktryn politycznych, społecznych i ideologii. Odpowiedzią tamtego papieża na zmieniającą się sytuację społeczno-polityczną była encyklika Rerum novarum, uważana za przełom w katolickiej nauce społecznej. Zdaniem abp. Jędraszewskiego obecnie w Kościele ponownie panuje rozchwianie doktrynalne, a wybór Leona XIV ma być odpowiedzią na ten stan.

– Jestem całkowicie przekonany, że nowy papież Leon XIV z całą świadomością przyjął to imię, zdając sobie sprawę z rozchwiania doktrynalnego, zachwiania poczucia tego, czym jest prawda, z tego powszechnego zwątpienia w prawdę. Taki jest ten Ojciec Święty. Tak się przedstawił w tych swoich pierwszych słowach. Jednocześnie to papież, który jest misjonarzem, który z Ewangelią Chrystusową idzie na cały świat, również w te tereny bardzo trudne od strony misyjnej, do Peru - stwierdził metropolita krakowski.

Kim jest papież Leon XIV? Sylwetka

Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. W młodości wstąpił do zakonu augustianów, gdzie złożył śluby wieczyste w 1981 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Peru, gdzie pełnił różne funkcje w zakonie augustianów, w tym generała tego zgromadzenia.

W 2014 roku papież Franciszek mianował go biskupem diecezji Chiclayo w Peru. W 2023 r. Robert Prevost został mianowany prefektem Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. W tym samym roku papież kreował go kardynałem. W tym roku, tuż przed chorobą Franciszka, został podniesiony do godności kardynała biskupa. Poprzednik przydzielił mu podrzymską diecezję Albano.

kard. Robert Prevost nowym papieżem, przyjął imię Leon XIV