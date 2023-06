i Autor: Lowdown / www.commons.wikimedia.org

Dramat

Auto z małym dzieckiem runęło w przepaść! Śmigłowiec zabrał chłopczyka do szpitala. Chwile grozy w Ojcowskim Parku Narodowym

W Ojcowskim Parku Narodowym w piątek, 2 czerwca doszło do dramatycznego zdarzenia. Jak podaje PAP, auto z dwiema osobami na pokładzie runęło w przepaść. Pojazdem poruszała się matka z 5-miesięcznym dzieckiem. Chłopczyk został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR. Na szczęście wstępne badania wskazują na to, że nie stało mu się nic poważnego.