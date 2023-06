i Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe/printscreen/Youtube Na przejeździe kolejowym w Pisarach kierowca autobusu zlekceważył czerwone światła i zniszczył rogatkę.

Groza na przejeździe

Zawodowy kierowca popełnił szkolny błąd. Wszystko się nagrało! "Skracanie sobie drogi do śmierci"

Na przejeździe kolejowym w Pisarach (powiat krakowski) kierowca autobusu zlekceważył czerwone światła i postanowił przejechać pomimo opadających zapór. Efekt był łatwy do przewidzenia. Jego brawura zakończyła się uszkodzeniem rogatki. Nagranie "popisów" kierowcy autobusu trafiło do sieci. - Takie zachowanie to skracanie sobie drogi do śmierci - komentuje incydent PKP PLK.