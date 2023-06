Żebranie przed sklepami na "chore dzieci" to oszustwo! Ukrainiec odpowie za handel ludźmi

Ukrainiec odpowie za handel ludźmi. Wykorzystywał rodaków do żebrania na "chore dzieci"

Wspólne działania prokuratury, policji oraz funkcjonariuszy straży granicznej pozwoliły na zatrzymanie 38-letniego Ukraińca i przedstawienie mu zarzutów handlu ludźmi oraz oszustwa. Według śledczych mężczyzna stał za procederem funkcjonującym między innymi w Tarnowie, powiecie tarnowskim i bocheńskim, a polegającym na żebraniu przed sklepami na rzekomo chore dzieci z Ukrainy. 38-latek miał w tym celu wykorzystywać swoich rodaków, których ściągał do Polski, wprowadzając ich w błąd co do rodzaju, warunków i legalności tej pracy. Ukraińcy mieli pracować przy zbiorze owoców, a w rzeczywistości wystawali z puszkami przed sklepami i naciągali klientów na datki rzekomo przeznaczone dla potrzebujących. Nie znali języka polskiego, ani miejscowości w której przebywali, nie mieli również własnych pieniędzy, dlatego byli całkowicie zdani na 38-latka, a ten bezwzględnie wykorzystywał ich bezradność.

- Wyposażał pokrzywdzonych w puszki oraz identyfikator, podwoził samochodem pod sklepy, gdzie w miejscach publicznych przez wiele godzin zbierali datki. Po wieczór wracał po nich i samochodem, zabierał do mieszkania, przejmując zebrane przez nich pieniądze. Oskarżony nie wypłacał pokrzywdzonym obiecanego wynagrodzenia, a jedyną ich zapłatą było jedzenie i mieszkanie. Organizujący cały proceder Ukrainiec, uzbierane przez pokrzywdzonych pieniądze przeznaczał na własne potrzeby i utrzymanie konkubiny i trójki małoletnich dzieci. Ponadto całkowicie zdominował pokrzywdzonych, decydując gdzie będą przebywać, co będą robić, jakimi środkami mogą dysponować i w ten sposób wytworzył stosunek zależności, który nadużył wykorzystując ich w żebractwie - informuje Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Jaka kara grozi zatrzymanemu Ukraińcowi?

W toku postępowania ustalono również, że oskarżony doprowadził pokrzywdzonych nieustalonych z nazwiska do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie blisko 54 tys. zł. 38-latkowi z Ukrainy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymana została również jego konkubina, która jest podejrzana o złożenie fałszywego oświadczenia, co umożliwiło jej uzyskanie świadczenia w kwocie 1200 zł. Oskarżeni nie przyznali się do żadnego z zarzucanych im czynów i odmówili złożenia wyjaśnień.

Sonda Czy żebractwo powinno być karalne? tak nie nie mam zdania