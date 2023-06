Sprawca zatrzymany

Pożar bloku w Tarnowie. Włóczęga posłał 12 osób do szpitala. Wśród poszkodowanych są dzieci

12 osób, w tym czwórka dzieci, trafiło do szpitala po pożarze bloku mieszkalnego, do którego doszło późnym wieczorem w środę, 31 maja na ul. Przemysłowej w Tarnowie. W akcję gaszenia płomieni zaangażowanych było ponad 70 strażaków, a ewakuacja objęła 36 mieszkańców. Policja zatrzymała podpalacza. To 38-letni tarnowianin, który niedawno wyszedł z więzienia.