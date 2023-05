8-latek stanie przed sądem za kradzież! Gwizdnął sprzęt o wartości 1500 złotych

Nowi księża dostali przydziały do pierwszych parafii. Biskup tarnowski zdecydował

Kradzież roweru na placu zabaw. Złodziejem okazał się 8-latek

W sobotę, 27 maja sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru o wartości 1500 złotych. Zgłaszającym był ojciec 12-latka. Chłopiec przebywał na jednym z placów zabaw, kiedy niepostrzeżenie ktoś zabrał jego jednoślad. Patrol, który przybył we wskazane miejsce rozpytał osoby pracujące na terenie parku i przeszukał okolicę, niestety bez rezultatu. Efekt przyniosło natomiast dalsze patrolowanie miasta. Na jednym z sądeckich osiedli mundurowi zauważyli rower, który wyglądem przypominał opisywany przez oficera dyżurnego jednoślad skradziony 12-latkowi. Postanowili sprawdzić swoje podejrzenia. Szybko okazało się, że były trafne, ponieważ faktycznie był to ten rower, a mundurowi ustalili, że kradzieży dopuścił się… 8-latek. Chłopiec przyznał się policjantom, że zabrał cudzy rower i przyjechał nim do domu.

Czy dzieci odpowiadają karnie za swoje czyny?

Jeśli małoletni popełnia czyn zabroniony przed ukończeniem 13. roku życia (takie osoby nie mają jeszcze zdolności prawnej) sąd potraktuje popełnienie takiego czynu jako przejaw demoralizacji i może zastosować przewidziane prawem środki wychowawcze. Ponadto jeśli małoletni wyrządzi komuś szkodę, odpowiedzialność cywilną za jego czyny może ponieść jego opiekun prawny.

