Czarna Góra. Autokar wpadł w poślizg i zderzył się z busem. Przewoził 42 dzieci

W miejscowości Czarna Góra (powiat tatrzański) autokar przewożący dzieci wpadł w poślizg na zakręcie, wypadł z jezdni i zderzył się z zaparkowanym busem. Pojazd zatrzymał się dopiero na ogrodzeniu pobliskiej posesji. Na pokładzie autokaru znajdowało się prawie 50 osób, w tym 42 małoletnich znajdujących się pod opieką 7 osób dorosłych. W tym przypadku można mówić wyłącznie o nieprzyjemnym incydencie, ponieważ w przeciwieństwie do niedawnego wypadku w Szklarach, żadne z podróżujących pojazdem dzieci nie zostało ranne. Utrata przez kierowcę autokaru panowania nad maszyną wynikała prawdopodobnie z trudnych warunków drogowych panujących w południowej części Małopolski. Na jezdniach zalega śnieg oraz błoto pośniegowe, przez co nietrudno o utratę przyczepności i wpadnięcie w poślizg. Kierowcy powinni dostosować prędkość do aktualnej sytuacji pogodowej i zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po nieodśnieżonych jezdniach.

