Kraków. Auto spadło ze skarpy i uderzyło w budynek szpitala

We wtorek, 18 stycznia przed godz. 10.00 samochód osobowy, którym poruszały się dwie kobiety spadł ze skarpy i uderzył w budynek Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego. Bardzo groźnie wyglądający incydent nie miał na szczęście poważnych konsekwencji zdrowotnych dla uczestniczek zdarzenia. Jak przekazał nam Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Krakowie, poszkodowane wieku 79 i 84 lat zostały wydobyte przez strażaków z uszkodzonej maszyny i trafiły na pobliski SOR. Doznały wyłącznie drobnych urazów, nie zagrażających ich życiu. Incydent nie zakłócił pracy szpitala. Nie było konieczności ewakuacji pacjentów.

Błąd kierującej prawdopodobną przyczyną zdarzenia

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był fatalny błąd kierującej osobówką starszej kobiety. Jak podaje Radio ESKA, pomyliła ona pedał gazu z hamulcem, przez co straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do tego, że samochód spadł ze skarpy. Szczegółowe okoliczności groźnego incydentu wyjaśnia policja. Od kierującej pojazdem 79-latki zostaną między innymi pobrane próbki krwi, co pozwoli na określenie, czy kobieta była trzeźwa w momencie zdarzenia.

