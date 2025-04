i Autor: Małopolska Policja

Trzy osoby w szpitalu

Autokar zderzył się z osobówką! Karambol w Bobrku

W Bobrku koło Oświęcimia doszło do groźnego zderzenia autokaru turystycznego z samochodem osobowym. Trzy osoby trafiły do szpitala. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Jak wstępnie ustalono, do zdarzenia doszło, gdy kierowca citroena gwałtownie zahamował i skręcił w lewo. Kierowca autokaru, chcąc uniknąć najechania na tył osobówki, zjechał na lewy pas, co doprowadziło do bocznego zderzenia.