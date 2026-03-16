Autostrada A4 darmowa i szersza. Tysiące kierowców czekają na tę datę

Koncesja firmy Stalexport Autostrada Małopolska S.A. wygasa dokładnie 15 marca 2027 roku. Pieczę nad arterią przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a ogromne natężenie ruchu przekraczające 50 tysięcy pojazdów na dobę wymusi dobudowę dodatkowego pasa.

Szeroko zakrojone prace budowlane obejmą trzy etapy operacyjne, czyli fragmenty Dulowa - Balice I, Byczyna - Dulowa oraz Brzęczkowice - Byczyna, gdzie mogą powstać nowe jezdnie poboczne.

Autostrada A4 Kraków-Katowice bez opłat. Koniec koncesji Stalexportu

Podróżujący popularną trasą z Małopolski na Śląsk musieli regularnie sięgać do portfela od 1997 roku. Przez blisko trzydzieści lat prywatny podmiot, Stalexport Autostrada Małopolska S.A., sprawował pełną kontrolę nad infrastrukturą i pobierał myto na placach poboru w Balicach oraz Brzęczkowicach. Epoka płatnych bramek nieuchronnie zmierza jednak ku końcowi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie potwierdza wygaśnięcie umowy koncesyjnej w dniu 15 marca 2027 roku. Oznacza to całkowite zniesienie opłat za przejazd samochodami osobowymi na trasie Kraków-Katowice, co przyniesie potężne oszczędności tysiącom kierowców pokonującym ten dystans każdego dnia.

Otwarcie szlabanów i usunięcie cenników stanowi zaledwie preludium do gruntownych przemian infrastrukturalnych. Obecnie drogą przejeżdża średnio ponad 50 tysięcy pojazdów na dobę, dlatego arteria bezwzględnie potrzebuje szybkiej modernizacji. Państwowa instytucja, która wkrótce obejmie pełne zarządzanie nad tym strategicznym korytarzem transportowym, przygotowała bardzo zaawansowany projekt inwestycyjny. Priorytetowym zadaniem będzie dobudowanie trzeciego pasa ruchu, co diametralnie zwiększy przepustowość trasy i zagwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa podróżujących.

Rozbudowa autostrady A4. Trzy etapy prac GDDKiA

Inżynierowie rozdzielili gigantyczny projekt modernizacji na trzy niezależne sekcje robocze. Każdy z tych fragmentów wymaga opracowania odmiennej koncepcji budowlanej oraz specjalistycznego planu wykonawczego. Zakończenie tych skomplikowanych prac pozwoli potężnej arterii skutecznie obsłużyć stale rosnący ruch tranzytowy i lokalny w południowej Polsce.

Początkowy etap prac obejmie bezpośrednio odcinek biegnący od Dulowej aż do węzła Balice I. Drogowcy muszą poświęcić temu fragmentowi wyjątkowo dużo uwagi, ponieważ stanowi on główną bramę wjazdową do stolicy Małopolski. Codzienne ogromne natężenie ruchu wymusza tam zastosowanie sprawdzonych rozwiązań inżynieryjnych.

Kolejna strefa inwestycyjna znajduje się pomiędzy węzłem Byczyna a Dulową i przejdzie przez całkowicie oddzielny proces projektowy. Twórcy koncepcji obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w wariancie W4 zakładają włączenie w ten układ samej autostrady A4. Realizacja tego scenariusza zaowocuje stworzeniem zupełnie nowego węzła Dulowa na południowy wschód od Trzebini, który sprawnie skomunikuje drogę krajową numer 79 z autostradą. W takiej sytuacji oprócz trzeciego pasa powstaną również specjalne jezdnie zbierająco-rozprowadzające. Przejmą one ruch z zachodnich powiatów województwa małopolskiego, skutecznie odblokowując główną oś tranzytową.

Ostatni element potężnej układanki dotyczy trasy prowadzącej od Brzęczkowic wprost do Byczyny. Bezpośredni nadzór nad modernizacją tego fragmentu sprawować będzie oddział GDDKiA w Katowicach. Zaangażowanie śląskiej placówki dobitnie udowadnia ponadregionalną wagę całej inicjatywy oraz konieczność ścisłej współpracy jednostek z obu sąsiadujących województw.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji? Tak Nie Następne pytanie