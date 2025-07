Autostrada A4 przynosi milionowe zyski. Tyle wpłynęło z opłat w pół roku

Spis treści

Autostrada A4 Katowice-Kraków

Autostrada A4 na odcinku Katowice-Kraków od lat budzi emocje wśród kierowców - głównie z powodu wysokich opłat i regularnych podwyżek. To jedyny w Polsce tak długi fragment drogi szybkiego ruchu, który wciąż znajduje się w rękach prywatnego operatora i choć koncesja wygasa w 2027 roku, zarządzająca nim spółka nadal notuje imponujące wyniki finansowe.

Dane za pierwsze półrocze 2025 roku pokazują, że mimo rosnących kosztów i spadającego zysku netto, trasa nadal przynosi olbrzymie przychody. Wszystko wskazuje na to, że kierowców nie odstraszają ani ceny, ani rosnące natężenie ruchu, a autostrada wciąż pozostaje prawdziwą żyłą złota dla swojego właściciela.

Opłaty na A4 - ile wynoszą?

Podróż autostradą A4 między Katowicami a Krakowem to szybka, ale kosztowna opcja. Wysokość opłat regularnie rośnie, co odczuwają zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i zawodowi przewoźnicy. Od 1 kwietnia 2025 roku obowiązują nowe stawki, które mimo braku zniżek za płatności automatyczne nadal są chętnie uiszczane. Ile więc dokładnie zapłacimy za przejazd? Poniżej przedstawiamy najnowsze stawki opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków, obowiązujące od 1 kwietnia 2025:

Motocykle 16 zł

Samochody osobowe (kategoria 1) 34 zł

Pojazdy dostawcze i ciężarowe 60 zł

Ciężarówki pow. 3 osi i pojazdy nienormatywne 104 zł.

Tyle zarobili właściciele autostrady A4

Autostrada A4 między Katowicami a Krakowem to żyła złota. Grupa Stalexport Autostrady zarządzająca tym koncesjonowanym odcinkiem ujawniła właśnie wyniki za pierwsze sześć miesięcy 2025 roku. Pomimo spadającego zysku, wciąż mowa o gigantycznych kwotach.

Przychody z opłat wzrosły o ponad 10 % rok do roku – z około 270 mln zł w pierwszej połowie 2024 do 300,7 mln zł w analogicznym okresie 2025.

To efekt jednoczesnego wzrostu ruchu (+5,2 %) i kolejnych podwyżek cen. Osobówki zapłaciły łącznie około 195 mln zł (+13,2 %), ciężarówki – 105,7 mln zł (+7 %)

W praktyce, za przejazd osobówki kierowcy płacą od 17 zł, a za ciężarówki do 52 zł, co w kontekście średniego dobowego ruchu (48 801 pojazdów) przekłada się na potężny dochód. Co ciekawe jednak, zysk netto spadł o 17 % – do 48,1 mln zł, z 58,4 mln zł rok wcześniej.