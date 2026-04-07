Awantura na grillu w Krakowie. Pięć osób w rękach policji

Adrian Teliszewski
2026-04-07 11:40

Niewinne spotkanie towarzyskie w Krakowie zakończyło się rozlewem krwi i interwencją służb. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie pięć osób, którym za udział w brutalnej bójce grożą teraz nawet trzy lata za kratkami.

Steki na grillu

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne/ Pixabay.com
  • Pod koniec marca funkcjonariusze z VIII Komisariatu Policji w Krakowie ujęli pięciu uczestników awantury.
  • Do incydentu doszło we wschodnich rejonach miasta, gdzie znajomi spotkali się na wspólnym grillowaniu.
  • Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w bójce. Grozi im za to do trzech lat więzienia.

Brutalna bójka na grillu w Krakowie. Interwencja policji na osiedlu Zgody

Do dantejskich scen doszło 29 marca na jednej z ulic we wschodniej części Krakowa. Po otrzymaniu zgłoszenia o awanturze z udziałem kilku osób, na miejsce natychmiast ruszyli policjanci z krakowskiego Komisariatu VIII. Mundurowi zastali tam uczestników gwałtownego starcia. Konieczne było również wezwanie pogotowia ratunkowego, którego ratownicy zajęli się poszkodowanymi w tym incydencie.

Z policyjnych ustaleń wynika, że cała grupa spotkała się wcześniej na wspólnym grillu. Towarzyskie wydarzenie błyskawicznie przerodziło się w dramat. Świadkowie relacjonują, że w pewnym momencie jeden z uczestników biesiady bez jasnego powodu sprowokował kłótnię z resztą znajomych. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, przeradzając się w regularną i niezwykle agresywną bójkę.

Funkcjonariusze od razu zatrzymali osoby biorące udział w starciu, jednak główny inicjator całego zajścia zdołał zbiec przed pojawieniem się radiowozów. Śledczy błyskawicznie podjęli działania operacyjne. Jeszcze tego samego dnia namierzyli uciekiniera i aresztowali go w jednym z mieszkań zlokalizowanych w centrum miasta.

Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w Krakowie?

Bójka w Nowej Hucie. Uczestnikom grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności

Wszyscy awanturnicy zostali przetransportowani do jednostki policji w Nowej Hucie, skąd ostatecznie trafili do cel w policyjnym areszcie. Łącznie pięć osób usłyszało oficjalne zarzuty udziału w bójce, która naraziła innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego, za popełnienie tego przestępstwa grozi kara sięgająca nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA KRAKÓW
GRILL
BÓJKA