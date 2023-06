Awantura w banku! Mężczyzna szalał i atakował policję

Awantura w banku w Oświęcimiu. 46-letni mężczyzna uderzył policjanta, próbował uciekać

Wielka awantura w banku! Do nietypowych jak na takie miejsce scen doszło w jednej z placówek bankowych w Oświęcimiu w województwie małopolskim dziś, czyli w poniedziałek 26 czerwca. Policjanci nadal ustalają, co dokładnie się tam stało wczesnym przedpołudniem. Jedno jest pewne - nagle jeden z mężczyzn przebywających przy okienkach wszczął awanturę! Nie jest jasne, co go aż tak zirytowało, że w końcu został poproszony przez pracowników, a następnie przez ochroniarzy banku o to, żeby się uspokoił albo opuścił placówkę. Ale 46-letni tyszanin ani myślał tak zrobić. Skończyło się wezwaniem policji do banku w Oświęcimiu. Policjanci przyjechali, a wtedy zaczęło się najgorsze.

"Mężczyzna, w trakcie legitymowania, uderzył jednego z policjantów, a następnie próbował uciec"

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową rzecznik tamtejszej komendy powiatowej asp. szt. Małgorzata Jurecka, podczas legitymowania awanturniczego 46-latka z Tychów mężczyzna niespodziewanie uderzył jednego z funkcjonariuszy, a potem próbował uciec. "Na miejsce pojechał patrol. Mężczyzna, w trakcie legitymowania, uderzył jednego z policjantów, a następnie próbował uciec. Został szybko obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że jest to 46–letni mieszkaniec Tychów" – powiedziała rzeczniczka. Mężczyźnie nie udało się zbiec i został zatrzymany. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi mu do 3 lat więzienia.

