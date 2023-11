Kierowcy w euforii! Aż trzy pasy ruchu w każdą stronę. Autostrada jak z bajki

Będzie trzeci pas na autostradzie A4 między Krakowem a Tarnowem. Minister podpisał Program Inwestycji

Autostrada A4 na odcinku pomiędzy Krakowem a Tarnowem będzie miała trzy pasy. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla tej trasy. Dokument pozwala GDKKiA na przygotowanie i ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie koncepcji rozbudowy autostrady (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. GDDKiA przewiduje, że te prace potrwają do 2028 roku. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2031-2034. Rozbudowa jest konieczna ze względu na rosnące natężenie ruchu pojazdów na autostradzie A4.

- Autostrada A4 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce łącząca zachodnią i wschodnią granicę kraju. To także najważniejsza droga w Małopolsce z ciągle rosnącym ruchem pojazdów, Potwierdzają to dane Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzone na odcinku między Krakowem a Tarnowem po raz pierwszy w 2015 roku, trzy lata po połączeniu tych miast autostradą. Wtedy poruszało się nim od 18 tysięcy (odcinek Tarnów Zachód – Tarnów Centrum) do 34 tysięcy pojazdów (odcinek Bieżanów – Targowisko). Kolejny pomiar, przeprowadzony w latach 2020-2021, pokazał ogromny, prawie dwukrotny wzrost liczby samochodów korzystających z tej trasy. Na odcinku Bieżanów – Targowisko było to już prawie 64 tysiące pojazdów (wzrost o 87 proc.), przebiegającej wzdłuż granic Tarnowa autostradzie A4 ponad 31 tysięcy aut (więcej o 74 proc.) - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

