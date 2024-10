i Autor: Magistratwieliczka/CC BY-SA 4.0/wikipedia Burmistrz Wieliczki złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie swojego poprzednika.

Zawiadomienie do prokuratury

Bankructwo sypialni Krakowa? Burmistrz poskarżył się prokuraturze na poprzednika

Burmistrz Wieliczki Rafał Ślęczka złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez swojego poprzednika Artura Kozioła. Zarzuca mu sfałszowanie danych dotyczących kosztów obsługi długu samorządu, co pozwoliło na uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Niedawno w mieście nazywanym sypialnią Krakowa wybuchł kryzys śmieciowy. Udało się go zażegnać, bo radni zgodzili się na podniesienie opłaty za wywóz śmieci.