Komisarz wyborczy wyznaczył datę referendum

Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego referendum zostanie przeprowadzenie w niedzielę 24 maja 2026 r. Warto podkreślić, że głosowanie będzie dotyczyło odwołania nie tylko prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, ale też rady miejskiej. Krakowianie w komisji wyborczej będą mogli otrzymać dwie karty do głosowania. Na jednej z nich znajdzie się pytanie: Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Pana Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji Prezydenta Miasta Krakowa przed upływem kadencji? Z kolei na drugiej karcie będzie widniało pytanie: Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji? W obu przypadkach do wyboru są tylko dwie możliwości: TAK lub NIE.

Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane do dnia 3 maja. Wcześniej, bo już do 20 kwietnia nastąpi utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numer.

Kiedy referendum będzie ważne?

W przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa próg ważności wynosi 158 555 osób. Jeśli w głosowaniu weźmie udział mniej wyborców, prezydent zostanie na stanowisku, choćby za jego odwołaniem opowiedziało się więcej osób niż przeciwko.

W przypadku referendum w sprawie odwołania rady miejskiej próg ważności wynosi 179 792 osób. Różnica wynika z faktu, że w drugiej turze wyborów samorządowych 2024, podczas której wybrano Aleksandra Miszalskiego na prezydenta Krakowa, frekwencja była dużo mniejsza niż podczas pierwszej tury, połączonej z wyborami do rady miejskiej.

Obecnie kadencja samorządu trwa pięć lat i powinna się zakończyć wiosną 2029 r.

