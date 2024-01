Ewa do końca wierzyła, że zostanie uratowana. To była straszna śmierć. Znamy wyniki sekcji zwłok

Beskid Wyspowy. Zapomniane pasmo górskie w Małopolsce

Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich, położona w Małopolsce, między Doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego rejonu są odosobnione, pojedyncze szczyty wybijające się ponad krajobraz, skąd wzięła się nazwa opisywanego obszaru. Najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego jest Mogielica, wznosząca się na 1170 m n.p.m. Wyższymi górami są także Ćwilin (1072 m), Jasień (1063 m), Modyń (1029 m) i Luboń Wielki (1022 m). Beskid Wyspowy obfituje również w wiele rezerwatów przyrody, m.in. Białawodzka Góra nad Dunajce, Kamionna czy Kostrza. Miejsce to jest również źródłem ludowej kultury pasterskiej Karpat. Beskid Wyspowy to także liczne szlaki turystyczne, takie jak Mały Szlak Beskidzki, czy trasa wiodąca z Myślenic do Schroniska PTTK na Kudłaczach. Zima to idealny moment na wyprawę w tą część Małopolski, choćby z powodów rozwiniętej infrastruktury narciarskiej. Poznajcie piękno Beskidu Wyspowego w przygotowanej poniżej galerii.