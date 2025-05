Błąd kardynalny na maturze z języka polskiego

Błąd kardynalny na maturze 2025 z języka polskiego to coś, czego boi się wielu maturzystów. Taki błąd może przekreślić wszystkie marzenia. Błąd kardynalny może się zdarzyć każdemu na maturze z polskiego, dlatego tak ważne jest, by dokładnie wiedzieć, na czym polega i jak go uniknąć, by nie zaprzepaścić swojej szansy na zdanie matury 2025. Zobaczcie przykłady błędu kardynalnego i dowiedzcie się, jak go nie popełnić!

Błąd kardynalny - co to? Oznacza niezdaną maturę?

Błąd kardynalny to najprościej mówiąc najpoważniejszy z błędów. Jak informuje CKE, błąd kardynalny odnosi się do treści lektury oznaczonej gwiazdką w podstawie programowej (lektury z listy lektur obowiązkowych 2025). Świadczy o totalnej nieznajomości treści lektury przez zdającego. Popełnienie błędu kardynalnego skutkuje wyzerowaniem pracy, a co za tym idzie - oblaniem matury. Taki egzamin trzeba wówczas powtórzyć, tak jak maturę niezdaną z powodu uzyskania mniej niż 30% punktów. Maturzyści powinni jednak pamiętać, że nie każdy błąd w pracy, to od razu błąd kardynalny. Egzaminatorzy do tej kwestii podchodzą bardzo ostrożnie. Do błędów kardynalnych zalicza się jedynie najpoważniejsze błędy merytoryczne. Oznacza to, że nie można mówić o błędzie kardynalnym w przypadku:

błędu ortograficznego

błędu interpunkcyjnego

błędu językowego

błędu w kompozycji pracy

błędu rzeczowego, merytorycznego mniejszej wagi

Jaki błąd w takim razie będzie skutkował wyzerowaniem pracy i oblaniem matury? Przykłady błędów kardynalnych w dalszej części artykułu poniżej.

B łąd kardynalny a rzeczowy. Jaka jest różnica?

Błąd kardynalny to poważne, podstawowe uchybienie w pracy pisemnej, które sprawia, że egzaminator nie może ocenić realizacji tematu lub polecenia. Przykładem jest napisanie wypracowania całkowicie nie na temat lub błędne określenie formy wypowiedzi (np. opowiadanie zamiast rozprawki).

to poważne, podstawowe uchybienie w pracy pisemnej, które sprawia, że egzaminator nie może ocenić realizacji tematu lub polecenia. Przykładem jest napisanie wypracowania całkowicie nie na temat lub błędne określenie formy wypowiedzi (np. opowiadanie zamiast rozprawki). Błąd rzeczowy polega na podaniu nieprawdziwych lub nieścisłych informacji dotyczących faktów, interpretacji, dat, postaci czy wydarzeń literackich, ale nie uniemożliwia on oceny realizacji tematu lub poprawności formy.

Podsumowując: błąd kardynalny kompletnie dyskwalifikuje rozprawkę maturalną z oceny, a błąd rzeczowy wpływa jedynie na liczbę zdobytych punktów z wypracowania na maturze z polskiego.

Błąd kardynalny - przykłady

Błędy kardynalne mogą być bardzo różne, ale zawsze będą dotyczyły znajomości treści lektur obowiązkowych. W czasie pisania pracy na maturze 2025 z języka polskiego maturzyści muszą więc być bardzo ostrożni. Jeśli nie są pewni jakiegoś faktu dotyczącego lektury z gwiazdką, lepiej go pominąć i w ogóle o nim nie pisać, niż narazić się na błąd kardynalny. Oto przykładowe błędy kardynalne:

stwierdzenie, że Telimena była siostrą Zosi w "Panu Tadeuszu",

wymienienie Izabeli Łęckiej jako bohaterki "Wesela",

napisanie, że prof. Pimko był ojcem Zuty w "Ferdydurke",

stwierdzenie, że autorem "Wesela" jest Bolesław Prus,

twierdzenie, że ksiądz Robak i Jacek Soplica w "Panu Tadeuszu" to dwie różne osoby.

