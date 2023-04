i Autor: Paul Korecky/CC BY-SA 2.0/wikipedia zdjęcie ilustracyjne

Groza

Bójka wstrzymała ruch tramwajowy. Dantejskie sceny w Krakowie

Bójka przy torowisku w Krakowie spowodowała, że w Wielkanoc przez pewien czas nie kursowały tramwaje do Bronowic. Motorniczowie byli kierowani na trasy objazdowe do Salwatora, Cichego Kącika i Dworca Towarowego. W wyniku zdarzenia ranny został około 40-letni mężczyzna. Doznał on rozcięcia łuku brwiowego i upadł na torowisko. Sprawcy pobicia uciekli.