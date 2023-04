Potrójne zabójstwo. Wojciech R. chciał wyjść z aresztu, bo stęsknił się za dzieckiem

Potrójne zabójstwo w Jurczycach. Wojciech R. chciał opuścić areszt

To jedna z najbardziej tajemniczych, do dzisiaj niewyjaśnionych spraw kryminalnych w Małopolsce. We wrześniu 2000 roku w Jurczycach (powiat krakowski) zginęła 44-letnia Barbara K., jej partner 37-letni Waldemar J. oraz 30-letni Leszek W. Cała trójka zmarła w wyniku ran postrzałowych, a ich ciała znaleziono nazajutrz po zbrodni. Dopiero po ponad dwudziestu latach od tych makabrycznych wydarzeń, dzięki pracy funkcjonariuszy z Archiwum X, udało się zatrzymać domniemanych sprawców zabójstwa. W listopadzie 2021 roku trafili oni do aresztu. Jeden z nich już na pewno nie usłyszy wyroku skazującego, ponieważ zmarł w tarnowskim areszcie. Za kratkami wciąż przebywa natomiast drugi z podejrzanych - Wojciech R. Jak informuje portal Love Kraków, mężczyzna po 16 miesiącach chciał opuścić areszt ze względu na możliwość kontaktu z małym dzieckiem.

Pełnomocniczka Wojciecha R. proponowała, by został on objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, takimi jak: poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych, policyjny dozór oraz zakaz opuszczania Krakowa. Sąd nie zgodził się jednak na takie rozwiązanie i przedłużył Wojciechowi R. areszt o kolejne 6 miesięcy. W przypadku wyroku skazującego mężczyzna może usłyszeć wyrok nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Data zakończenia procesu nie jest jeszcze znana.

Sonda Czy za zabójstwo powinna być kara śmierci? Tak Nie Nie mam zdania