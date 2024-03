Chcesz mieć kompostownik? Będzie dofinansowanie od władz!

Pijany ojciec wioząc synka do szpitala rozbił auto! Odebrano mu samochód. To pierwszy przypadek w Tarnowie

Dofinansowanie do kompostowników w Małopolsce. Cztery miliony złotych dla 128 gmin na tworzenie ekologicznego nawozu

Kompostownik pozwala na posiadanie własnego ekologicznego nawozu z odpadów zielonych, takich jak obierki po warzywach czy wyrwane chwasty. To pożyteczne i ekologiczne, a teraz mieszkańcy Małopolski mogą liczyć na dofinansowanie zakupu profesjonalnego kompostownika. W pilotażowym programie weźmie udział 128 gmin z tego województwa. Zostanie między nie rozdzielone cztery miliony złotych. Pierwszy kompostownik został przekazany do przedszkola publicznego w gminie Pleśna, która jako pierwsza złożyła wniosek o udział w programie. Kompostowniki powinny być rozdysponowane wśród chętnych do listopada.

"Szczegóły dotyczące naboru osób chętnych do otrzymania kompostownika zostaną niebawem zamieszczone na stronie internetowej"

Wójt gminy Pleśna Józef Knapik tak pisze w mediach społecznosciowych: "Całkowity koszt projektu jest szacowany na blisko 61 000 zł, z czego 33 000 zł to dotacja z Województwa Małopolskiego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Pleśna. W ramach projektu 150 sztuk pojemników do składowania odpadów biodegradowalnych trafi do gospodarstw domowych w gminie. Szczegóły dotyczące naboru osób chętnych do otrzymania kompostownika zostaną niebawem zamieszczone na stronie internetowej www.plesna.pl"

