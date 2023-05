Zawaliły się schody restauracji Karczma Zbójecka w Zawoi. Osiem osób rannych

Osiem osób zostało rannych, po tym jak zawaliły się schody restauracji Karczma Zbójecka w Zawoi pod Suchą Beskidzką. Do wypadku doszło, w sobotę, 20 maja, ok. godz. 19, gdy grupka osób ustawiła się na konstrukcji, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Drewniane schody nagle runęły, a razem z nimi wszystkie stojące na nich osoby, z których osiem odniosło rany. Trzy z tego grona zostały przetransportowane karetkami pogotowia do szpitala, a 3-letnie dziecko miało zostać zabrane do placówki przez swojego ojca - informuje Małopolska Alarmowo. Żadna z poszkodowanych osób nie odniosła obrażeń zagrażających życiu, ale dwie doznały złamań kończyn. Pozostali ranni otrzymali pomoc medyczną na miejscu zdarzenia i nie wymagali hospitalizacji. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku w Zawoi wyjaśnia policja w Suchej Beskidzkiej i tamtejszy inspektor nadzoru budowlanego.

