i Autor: Pixabay Chełmek. Kompletnie pijany opiekował się 2-letnią córeczką!

Szokujący incydent

Chełmek. Kompletnie pijany opiekował się 2-letnią córeczką!

Do szokującego incydentu doszło w miejscowości Chełmek pod Oświęcimiem. 40-letni mężczyzna był kompletnie pijany. Co gorsza, w takim stanie opiekował się swoją malutką córeczką! O sytuacji zawiadomiona została policja. Mężczyzna odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.